Relatório do WTTC aponta crescimento expressivo da China em viagens e turismo, projetando que o país supere os EUA como a maior economia turística mundial até o final da década. Queda nas visitas aos EUA é atribuída a restrições e tensões geopolíticas.

A China está preparada para assumir a liderança no cenário do turismo global, projetando um crescimento robusto de 9,9% em seu setor de viagens e turismo para 2025. Essa expansão a coloca em uma trajetória para ultrapassar os Estados Unidos , que preveem um crescimento modesto de apenas 0,9% no mesmo período.

Um fator crucial para essa ascensão chinesa é o aumento significativo nos gastos de turistas estrangeiros, o que sinaliza uma potencial transformação na qual a China pode emergir como a maior economia turística do mundo até o final desta década. Em contrapartida, os Estados Unidos enfrentam um cenário desafiador, com uma queda nas visitas internacionais atribuída a uma combinação de restrições de imigração mais rigorosas e crescentes tensões geopolíticas. Apesar de eventos de grande porte, como a Copa do Mundo da FIFA, que historicamente impulsionam o setor, esses fatores internos parecem estar minando o potencial de recuperação americana. Os dados mais recentes divulgados pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), em parceria com o Chase Travel, revelam uma dinâmica contrastante entre as duas potências. A economia chinesa de viagens e turismo expandiu-se a uma taxa impressionante de 9,9% no ano passado, mais do que o dobro da taxa de crescimento global e substancialmente superior ao ritmo de 0,9% registrado nos Estados Unidos. Essa disparidade é alimentada em grande parte por um aumento de mais de 10% nos gastos de turistas estrangeiros na China em 2025, em nítido contraste com a queda de quase 5% nos gastos de visitantes nos EUA. A presidente e diretora executiva do WTTC, Gloria Guevara, destacou que, se esses padrões de crescimento se mantiverem, a China tem o potencial de se tornar a maior economia turística do mundo em apenas três a quatro anos. Guevara observou que, enquanto os EUA experimentam um encolhimento em seu setor, a China demonstra um crescimento acelerado, indicando uma mudança significativa no poder econômico do turismo global. Historicamente, os Estados Unidos têm sido um dos principais destinos de férias do mundo, atraindo milhões de visitantes para locais icônicos como a Disney World e a Times Square. No entanto, o país tem testemunhado uma queda acentuada nas chegadas de estrangeiros. Essa tendência preocupante é resultado de políticas de imigração mais restritivas e de um aumento nas fricções geopolíticas que afetam a percepção e a facilidade de viagem para o país. De acordo com a Administração de Comércio Internacional, cerca de 68 milhões de pessoas visitaram os EUA vindas do exterior no ano passado, o que representa uma diminuição de 5,5% em relação a 2024. Embora a expectativa seja de que eventos futuros, como a Copa do Mundo da FIFA, proporcionem um impulso ao setor de turismo americano, as interrupções globais nas viagens, exacerbadas por conflitos internacionais como a guerra no Irã, podem impedir uma recuperação completa e robusta. No ano passado, o setor de viagens e turismo dos EUA contribuiu com US$ 2,6 trilhões para o produto interno bruto global, enquanto a China contribuiu com US$ 1,8 trilhão, de acordo com o WTTC. A iniciativa Irineu do GLOBO, que oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com toda a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas, não tem relação direta com a notícia aqui apresentada, mas representa um esforço de inovação em meios de comunicação. Outras notícias de destaque abordam a crítica do técnico do Real Madrid à arbitragem após a expulsão de Camavinga, a resposta de Boulos ao relator da regulação de aplicativos, a classificação de oito seleções para a Copa do Mundo feminina de 2027, e a análise da vitória do Bayern sobre o Real Madrid na semifinal da Champions League. Essas informações, embora relevantes no contexto noticioso, divergem do tema principal sobre a ascensão da China no turismo mundial e os desafios enfrentados pelos EUA nesse setor





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