China acelerou em abril após uma breve desaceleração em março, reforçando o papel do comércio exterior como um dos principais fatores de sustentação da economia. "Em meio a algumas tensões econômicas, a China efetivamente parece ter reagido em nível de részletes: o PMI da indústria avançou de 48,4 pontos (em março) para 50,2 pontos em abril e do PMI dos serviços avançou de 49 para 51 pontos," disse o Instituto Nacional para o Desenvolvimento e Reforma Econômica da China. No mesmo mês, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais informou lucro atribuído aos sócios da empresa controladora de R$ 368 milhões no período. Procurador detalhou como medidas vêm sendo adotadas pelo Ministério Público Eleitoral e outros órgãos para tentar identificar a influência do crime organizado no financiamento de campanhas e na ocupação de estruturas políticas. Em São Paulo, os interesses de supermercados se uniram, acompanhando as dificuldades em atender às crescidas demandas de produtos devido ao aumento da demanda, seguindo o tema junto aos órgãos competentes.

A China acelerou em abril após uma breve desaceleração em março, reforçando o papel do comércio exterior como um dos principais fatores de sustentação da economia.

Resultado seria o segundo pior já registrado entre montadoras japonesas, atrás apenas da Toyota em 2009; dados completos do ano fiscal encerrado em março serão divulgados no dia 14 de maio. O colegiado se reunirá no dia 14 de maio para discutir o texto; projeto precisa do apoio de pelo menos sete senadores democratas para ser aprovado. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais informou lucro atribuído aos sócios da empresa controladora de R$ 368 milhões no período.

Procurador detalhou quais medidas vêm sendo adotadas pelo Ministério Público Eleitoral e outros órgãos para tentar identificar a influência do crime organizado no financiamento de campanhas e na ocupação de estruturas políticas. Nota elogiando a decisão é assinada por Febraban, Associação Brasileiras de Bancos (ABBC) e Zetta, que representam fintechs como Nubank e Mercado Pago.

A Secretaria de Estado da Saúde afirmou que não há registro de circulação, no Paraná, da cepa Andes, associada aos casos do cruzeiro e que pode apresentar transmissão de pessoa para pessoa, informei-se também a Apas que já orientou seus associados na relação à decisão publicada, e que segue acompanhando o tema junto aos órgãos competentes. Partidos afirmam que texto que beneficia condenados pelo 8 de janeiro "afronta a democracia e a segurança pública do país"





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