China: Primeiro-ministro pede ‘nenhum esforço poupado’ em busca e resgate após explosão de gás na mina de carvão; EUA apontam Japão como rota de trânsito de fentanil; CEO compra suplemento falsificado; OMS contabiliza casos suspeitos e mortes no Congo; Voo não tripulado é importante para empresa de foguetes de Elon Musk.

Equipes de resgate na área da mina de carvão de Liushenyu, onde 90 trabalhadores morreram após explosão de gás — Foto: Reuters pediram às autoridades que ‘não poupem esforços’ no atendimento aos feridos e nas operações de busca e resgate .

Ele também determinou uma investigação completa sobre as causas do acidente e a responsabilização dos envolvidos conforme a lei. O primeiro-ministro reforçou o pedido e defendeu a divulgação rápida e precisa das informações, além da apuração rigorosa das responsabilidades. As equipes de resgate continuavam trabalhando neste sábado, enquanto autoridades locais investigavam as causas da explosão.

Desde o início dos anos 2000, a China reduziu significativamente o número de mortes em minas de carvão por meio de regras mais rígidas de segurança. Ainda assim, o acidente em Liushenyu está entre os mais graves registrados no país na última década. Mais cedo, a Xinhua havia informado que oito pessoas haviam morrido, 38 permaneciam presas no subsolo da mina e mais de 200 haviam sido resgatados com vida.

A agência não explicou o aumento repentino no número de vítimas fatais. Aqui está o primeiro reconhecimento oficial de Washington sobre o papel do país asiático como ponto de passagem do opioide sintético. As autoridades dos EUA apontam o Japão como rota de trânsito de fentanil rumo ao mercado americano. Um ex-funcionário de Mario Frias relata repasses salariais e pagamento de despesas da família do deputado.

Comprovantes bancários obtidos pelo g1 indicam transferências ao então chefe de gabinete e pagamento de contas da esposa e da mãe do parlamentar. Um CEO compra suplemento falsificado da própria marca em marketplace. O fundador de marca de suplementos disse que teve pedidos para remoção de anúncios enganosos negados pelo Mercado Livre, que não comentou o caso. Estrutura do Comando Vermelho usava computadores de alta performance alimentados por ligações irregulares de energia no Complexo do Lins.

Operação terminou com dez presos e um baleado. OMS contabiliza ao menos 750 casos suspeitos e 177 mortes no Congo. O vírus circulou por semanas sem detecção e já alcançou áreas urbanas. O voo não tripulado é um importante evento para a empresa de foguetes de Elon Musk, que se aproxima de uma oferta pública inicial de ações (IPO) possivelmente recorde





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