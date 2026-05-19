China: O conceito de aviação civil de baixa altitude ganha destaque desde 2024

A inclusão da economia de baixa altitude no relatório de trabalho do governo chinês, por três anos consecutivos, reforça sua importância estratégica para o país. Diversas cidades disputam protagonismo, como Xangai, que deseja se tornar a ‘capital mundial dos eVTOLs’. O país está reorganizando o Departamento de Desenvolvimento da Economia de Baixa Altitude da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), reforçando a prioridade do setor.

Na China , o conceito de ‘ aviação civil de baixa altitude ’, também conhecido como ‘ economia de baixa altitude ’, está ligado ao desenvolvimento econômico e tecnológico do espaço aéreo situado abaixo de aproximadamente 1.000 metros de altitude, podendo chegar a 3.000 metros em determinadas operações.

O conceito não se limita a aeronaves de pequeno porte: trata-se de um conceito de mobilização para o transporte de passageiros, carga e mercadorias com o uso de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs)





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