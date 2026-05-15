China encerra impasse e garante cobertura de produtos da FIFA

A Reuters afirma que o impasse sobre os direitos de transmissão no território chinês foi encerrado. No entanto, o pacote negociado é abrangente e garante a cobertura de principais produtos da FIFA para os próximos anos.

No entanto, o cenário mudou nesta sexta-feira (15). A Reuters afirma que o impasse sobre os direitos de transmissão no território chinês foi encerrado.

No entanto, sobre o acordo, o pacote negociado é abrangente e garante a cobertura de principais produtos da FIFA para os próximos anos. O acordo contempla os torneios masculinos das Copas do Mundo, conforme informado pela emissora estatal CCTV.

Além disso, a capacidade de sublicenciamento na China continental para este ciclo de quatro edições foi contemplada. A cobertura envolverá TV aberta, TV paga, além de plataformas digitais e móveis. Até o momento, os termos financeiros da operação não foram divulgados pelas partes e a FIFA ainda não se manifestou oficialmente sobre a conclusão do negócio. Como foi a negociação nas Copas anteriores?

No passado, a CCTV e a FIFA costumavam concluir os direitos de transmissão com antecedência, organizando inclusive campanhas promocionais e entregas para patrocinadores semanas antes do apito inicial. O modelo de negócio também evoluiu nas últimas edições. Em 2018, a CCTV sublicenciou os direitos para a Migu e para o Alibaba Youku, destacando a entrada definitiva das plataformas online na transmissão ao vivo do torneio.

Já para o Mundial de 2022, o CMG estendeu os direitos de distribuição para a Migu, o Douyin e diversas emissoras de televisão regionais, consolidando a estratégia multiplataforma que deve ser repetida para 2026





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