A China anunciou a eliminação gradual das tarifas sobre importações de 53 países africanos, uma estratégia para fortalecer laços econômicos e garantir o fornecimento de matérias-primas. A medida contrasta com a postura protecionista dos EUA e visa integrar as economias africanas à estrutura econômica chinesa, apesar dos desafios de infraestrutura no continente.

A China anunciou recentemente a eliminação gradual das tarifas sobre importações de 53 nações africanas, uma medida que visa fortalecer os laços econômicos entre Pequim e o continente africano.

A iniciativa, que começou em dezembro de 2024 com 33 países menos desenvolvidos e se estenderá até abril de 2028 para incluir mais 20 nações, representa um contraste marcante com a postura protecionista adotada pelos Estados Unidos. A única exceção a essa política é Eswatini, devido às suas relações diplomáticas com Taiwan. A China justifica essa medida como uma oportunidade de desenvolvimento para os países africanos, permitindo que eles exportem seus produtos sem barreiras tarifárias.

Essa política beneficiará significativamente a China, que importa grandes quantidades de matérias-primas da África, como petróleo bruto de Angola e elementos de terras raras da Namíbia. A eliminação das tarifas foi anunciada durante uma reunião em junho de 2025 na província de Hunan, onde representantes de 53 nações africanas estiveram presentes. O Ministério do Comércio da China destacou que essa medida criará oportunidades de desenvolvimento para os países africanos, facilitando o acesso ao mercado chinês.

A expansão das importações africanas é estratégica para a China, que busca garantir o fornecimento de recursos naturais essenciais para sua indústria. No entanto, a infraestrutura subdesenvolvida em muitos países africanos representa um desafio significativo para a efetiva expansão das exportações. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), as lacunas em transporte, energia e tecnologia da informação elevam os custos do comércio em 50% acima da média global, reduzindo a competitividade.

Para superar esses obstáculos, a China tem intensificado seus investimentos em infraestrutura na África através da Iniciativa Rota da Seda. Em 2023, essa iniciativa financiou US$ 213 bilhões em investimentos e contratos de construção, com a África sendo a principal beneficiária. Além de expandir o comércio, a China está aumentando sua influência no Sul Global, servindo como um contrapeso às políticas protecionistas dos Estados Unidos.

A Lei de Crescimento e Oportunidades para a África (Agoa), que isentava 32 países africanos de tarifas, expirou em setembro de 2025 e foi reautorizada temporariamente em fevereiro, mostrando uma abordagem menos abrangente do que a da China. Analistas sugerem que a política de tarifa zero da China visa integrar as economias africanas à sua estrutura econômica e neutralizar as políticas de contenção das nações ocidentais.

O superávit comercial da China com a África atingiu US$ 102 bilhões em 2025, um aumento de 60% em relação a 2024, principalmente devido às exportações de produtos de energia renovável e bens excedentes. No entanto, ainda não está claro se esse superávit diminuirá significativamente com a nova política. Enquanto isso, no cenário político interno, o senador Messias aceitou a derrota em uma votação no Senado, destacando que a vida é feita de vitórias e derrotas.

Ele agradeceu os votos recebidos e afirmou que é importante saber ganhar e perder. Em outro contexto, o preço do combustível dobrou em comparação com o início do conflito, refletindo os impactos econômicos das tensões geopolíticas





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