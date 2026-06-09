China avança na extração de minerais estratégicos da água do mar além da dessalinização

Relatório oficial revela que a China realizou primeira extração de urânio marinho em escala real e expande investimentos em lítio, deutério e outros elementos, integrando dessalinização e mineração oceânica.

A China , depois de se consolidar como líder global na dessalinização de água do mar para produção de água potável e resfriamento industrial, está expandindo sua estratégia para explorar os oceanos como uma nova fronteira de minerais estratégicos .

Conforme o Relatório Nacional sobre a Utilização da Água do Mar 2025, divulgado no Dia Mundial dos Oceanos, o país alcançou um marco histórico em 2025 ao realizar pela primeira vez a extração de urânio em escala de quilogramas em condições reais do ambiente marinho. Este avanço, liderado por institutos de pesquisa, universidades e empresas, reflete uma mudança na política de recursos marinhos, que agora visa integrar a produção de água dessalinizada com a recuperação de elementos‑traço de alto valor estratégico.

Os oceanos contêm reservas gigantescas de urânio dissolvido - cerca de 4,5 bilhões de toneladas, volume que supera as reservas terrestres conhecidas. Embora a exploração comercial em larga escala ainda dependa de redução de custos e aperfeiçoamento tecnológico, o potencial de longo prazo para a segurança energética e nuclear da China é imenso.

Além do urânio, o país investe ativamente na extração de lítio, deutério, potássio, bromo e magnésio, este último em parceria com a Arábia Saudita, formando novas cadeias produtivas. Por exemplo, nas províncias de Tianjin, Hebei e Shandong, projetos já utilizam a salmoura concentrada das usinas de dessalinização para obter potássio e bromo, enquanto ensaios com lítio e deutério seguem em desenvolvimento. A infraestrutura de dessalinização continua a crescer robustamente.

A China opera hoje 167 projetos com capacidade total de 3,077 milhões de toneladas de água por dia, e o volume anual de água do mar usada para resfriamento industrial já soma 193,36 bilhões de toneladas - um aumento de 86,4% desde 2020. Esse recurso abastece setores como geração de energia, siderurgia e indústria costeira, além de mitigar a escassez hídrica em ilhas.

O diretor do Instituto de Dessalinização e Utilização Integrada da Água do Mar de Tianjin, Xiang Wenxi, afirma que a próxima fase será focada em pesquisa, modernização de equipamentos e desenvolvimento tecnológico,alineando-se aos objetivos do 15º Plano Quinquenal. Ao combinar dessalinização, resfriamento industrial e mineração marinha, a China busca garantir autonomia em recursos críticos e criar vantagens geopolíticas em um mundo de crescentes tensões por matérias‑primas essenciais





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