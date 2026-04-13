China Alerta para Risco de Guerra entre EUA e Irã após Fracasso de Negociações e Bloqueio Naval

Pequim expressa preocupação com a escalada do conflito no Oriente Médio, apelando por cessar-fogo e soluções diplomáticas, após impasse entre EUA e Irã e anúncio de bloqueio naval no Estreito de Ormuz, rota crucial para o fluxo de petróleo chinês.

A China expressou profunda preocupação com a possibilidade de uma escalada no conflito entre Estados Unidos e Irã, após o fracasso de negociações realizadas no Paquistão, e apelou para a manutenção do cessar-fogo e a busca por soluções diplomáticas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, enfatizou a necessidade de evitar o reacendimento da guerra no Oriente Médio, descrevendo os esforços diplomáticos como passos importantes "numa direção que contribui para aliviar a situação". A reação de Pequim, que tem mantido uma postura de relativo distanciamento do conflito, surge em resposta à decisão do presidente americano de implementar um bloqueio naval no Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o comércio global, especialmente para o transporte de petróleo. Essa ação dos EUA, que visa bloquear todos os navios que tentarem entrar ou sair do estreito, levanta sérias preocupações em Pequim, dada a sua dependência do petróleo iraniano e o impacto potencial no fluxo energético global. A China, sendo o maior importador de petróleo bruto do estreito, com cerca de 31% do total transportado, tem um interesse direto na estabilidade da região e na segurança do comércio marítimo. A importância estratégica do Estreito de Ormuz para a China é evidente, uma vez que cerca de 86% do petróleo que passa por essa rota tem como destino países asiáticos. Diante desse cenário, Pequim se vê pressionada a agir para garantir a continuidade do fluxo de petróleo, que é vital para sua economia e para o abastecimento de outros países da região, incluindo Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. A China manifestou sua expectativa de que as partes envolvidas cumpram o acordo de cessar-fogo temporário, resolvendo as disputas por meio de canais políticos e diplomáticos, a fim de evitar a escalada do conflito e criar condições para um rápido retorno à paz e à estabilidade na região do Golfo. O fracasso das negociações no fim de semana e a ameaça de bloqueio naval por parte dos EUA tiveram um impacto imediato nos mercados globais, com o preço do petróleo subindo para mais de US$ 100 por barril, e as bolsas de valores asiáticas registrando quedas. Em meio a esse contexto de tensão, o principal diplomata da Turquia, Hakan Fidan, expressou confiança na sinceridade tanto do Irã quanto dos Estados Unidos em relação à busca de um cessar-fogo, apesar do impasse nas negociações. A Rússia também expressou preocupação com o impacto negativo nos mercados internacionais e evitou comentar sobre os detalhes da situação, mas destacou a complexidade do cenário atual. A China, embora possua reservas significativas de petróleo e possa buscar alternativas de importação, reconhece a importância crucial do Estreito de Ormuz para o abastecimento energético de diversos países e para a estabilidade global. A postura cautelosa de Pequim reflete a necessidade de equilibrar seus interesses econômicos e estratégicos na região, evitando o envolvimento direto no conflito, mas buscando ativamente a estabilidade e a resolução pacífica das disputas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China EUA Irã Estreito De Ormuz Conflito Petróleo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA indicam que China prepara envio de armas para o Irã, diz TVEUA indicam que China prepara envio de armas para o Irã, diz TV

Read more »

Inteligência dos EUA indica que China está se preparando para enviar armas ao IrãMedida é vista como provocativa por Washington, considerando que Pequim tem ajudado a intermediar a frágil trégua acordada nesta semana

Read more »

Inteligência dos EUA tem indícios de que China prepara envio de armas ao Irã, diz TVPorta-voz da embaixada chinesa em Washington nega informação e afirma que o país nunca forneceu armas a nenhuma das partes do conflito

Read more »

Trump diz que EUA vencerão independente do acordo com o Irã e alerta a ChinaO presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os EUA sairão vencedores, independentemente do resultado das negociações com o Irã. Trump também comentou sobre a limpeza do Estreito de Ormuz e alertou a China contra o envio de armas ao Irã.

Read more »

Irã Alerta EUA Sobre Teste de Controle no Estreito de OrmuzTensão crescente no Estreito de Ormuz após o Irã emitir um ultimato a navios de guerra dos EUA. O incidente ocorreu durante uma suposta operação de desminagem americana, negada por Teerã, intensificando as disputas sobre a crucial via naval para o petróleo.

Read more »

Irã Alerta Navios dos EUA no Estreito de Ormuz: Tensão Aumenta na Rota do PetróleoO Estreito de Ormuz é palco de novas tensões entre EUA e Irã após relatos de confrontos envolvendo navios de guerra americanos e advertências iranianas. Mensagens de rádio revelam um ultimato iraniano, enquanto os EUA afirmam respeito ao direito internacional. A situação ocorre em meio a negociações e a importância estratégica da via para o petróleo.

Read more »