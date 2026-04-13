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China Alerta para Risco de Guerra entre EUA e Irã após Fracasso de Negociações e Bloqueio Naval

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China Alerta para Risco de Guerra entre EUA e Irã após Fracasso de Negociações e Bloqueio Naval
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📆4/13/2026 1:16 PM
📰JornalOGlobo
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Pequim expressa preocupação com a escalada do conflito no Oriente Médio, apelando por cessar-fogo e soluções diplomáticas, após impasse entre EUA e Irã e anúncio de bloqueio naval no Estreito de Ormuz, rota crucial para o fluxo de petróleo chinês.

A China expressou profunda preocupação com a possibilidade de uma escalada no conflito entre Estados Unidos e Irã, após o fracasso de negociações realizadas no Paquistão, e apelou para a manutenção do cessar-fogo e a busca por soluções diplomáticas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, enfatizou a necessidade de evitar o reacendimento da guerra no Oriente Médio, descrevendo os esforços diplomáticos como passos importantes "numa direção que contribui para aliviar a situação". A reação de Pequim, que tem mantido uma postura de relativo distanciamento do conflito, surge em resposta à decisão do presidente americano de implementar um bloqueio naval no Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o comércio global, especialmente para o transporte de petróleo. Essa ação dos EUA, que visa bloquear todos os navios que tentarem entrar ou sair do estreito, levanta sérias preocupações em Pequim, dada a sua dependência do petróleo iraniano e o impacto potencial no fluxo energético global. A China, sendo o maior importador de petróleo bruto do estreito, com cerca de 31% do total transportado, tem um interesse direto na estabilidade da região e na segurança do comércio marítimo. A importância estratégica do Estreito de Ormuz para a China é evidente, uma vez que cerca de 86% do petróleo que passa por essa rota tem como destino países asiáticos. Diante desse cenário, Pequim se vê pressionada a agir para garantir a continuidade do fluxo de petróleo, que é vital para sua economia e para o abastecimento de outros países da região, incluindo Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. A China manifestou sua expectativa de que as partes envolvidas cumpram o acordo de cessar-fogo temporário, resolvendo as disputas por meio de canais políticos e diplomáticos, a fim de evitar a escalada do conflito e criar condições para um rápido retorno à paz e à estabilidade na região do Golfo. O fracasso das negociações no fim de semana e a ameaça de bloqueio naval por parte dos EUA tiveram um impacto imediato nos mercados globais, com o preço do petróleo subindo para mais de US$ 100 por barril, e as bolsas de valores asiáticas registrando quedas. Em meio a esse contexto de tensão, o principal diplomata da Turquia, Hakan Fidan, expressou confiança na sinceridade tanto do Irã quanto dos Estados Unidos em relação à busca de um cessar-fogo, apesar do impasse nas negociações. A Rússia também expressou preocupação com o impacto negativo nos mercados internacionais e evitou comentar sobre os detalhes da situação, mas destacou a complexidade do cenário atual. A China, embora possua reservas significativas de petróleo e possa buscar alternativas de importação, reconhece a importância crucial do Estreito de Ormuz para o abastecimento energético de diversos países e para a estabilidade global. A postura cautelosa de Pequim reflete a necessidade de equilibrar seus interesses econômicos e estratégicos na região, evitando o envolvimento direto no conflito, mas buscando ativamente a estabilidade e a resolução pacífica das disputas

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