Chileano preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos acusado de fazerIrmão de PM reage a assalto e é morto por suspeitos no Morumbi, em SP

Um cidadão chileno está preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos acusado de fazerIrmão de PM reage a assalto e é morto por suspeitos no Morumbi, em SP. Imagens gravadas por um funcionário da companhia aérea mostram o momento em que o passageiro faz ofensas contra tripulantes. A confusão começou após o homem tentar abrir a porta da aeronave e ser impedido pela equipe de bordo. Após a intervenção, ele teria se exaltado, se recusado a obedecer orientações da tripulação e iniciado uma sequência de insultos.

Está preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos o cidadão chileno acusado de fazerIrmão de PM reage a assalto e é morto por suspeitos no Morumbi , em SP.

Imagens gravadas por um funcionário da companhia aérea em 10 de maio mostram o momento em que o passageiro faz ofensas contra tripulantes. Segundo relatos, a confusão começou após o homem tentar abrir a porta da aeronave e ser impedido pela equipe de bordo. Após a intervenção, ele teria se exaltado, se recusado a obedecer orientações da tripulação e iniciado uma sequência de insultos.

Em tom ofensivo, afirmou que isso seria um problema e passou a fazer comentários preconceituosos sobre a aparência e a nacionalidade do tripulante. Ainda segundo a investigação, o passageiro também chamou o funcionário de 'machão' e chamou a Polícia Federal para intervir. A Polícia Federal instaurou procedimento investigativo que resultou na prisão preventiva do estrangeiro.

Ele passou por audiência de custódia, teve a prisão mantida pela Justiça e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, onde permanece à disposição judicial. A defesa de Germán Andrés Naranjo Maldini protocolou pedido à Justiça Federal para avaliação do estado clínico e mental do estrangeiro. Veja a nota na íntegra





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