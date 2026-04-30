Chico Chico Celebra o Amor no Rio com Show Especial de Dia dos Namorados

Filho de Cássia Eller, Chico Chico, apresenta um show especial no Qualistage no Dia dos Namorados com a participação de Maria Bethânia e Ana Frango Elétrico, explorando o afeto em todas as suas formas.

O Rio de Janeiro se prepara para receber um evento musical emocionante no Dia dos Namorados, com o talentoso Chico Chico , filho da icônica Cássia Eller, no comando de uma noite inesquecível.

O show, agendado para o dia 12 de junho no Qualistage, promete ser um mergulho profundo nas nuances do afeto, transcendendo a visão tradicionalmente romântica da data. Chico Chico, que vem consolidando sua carreira com um estilo único e autêntico, convida o público a celebrar todas as formas de conexão humana – o amor entre casais, a força da amizade e até mesmo o laço especial que nos une aos nossos animais de estimação.

A escolha do Qualistage como palco para este evento especial demonstra a ambição de Chico Chico em proporcionar uma experiência imersiva e de alta qualidade para seus fãs. O espaço, conhecido por sua infraestrutura moderna e acústica impecável, é o cenário perfeito para a apresentação da turnê do álbum 'Let It Burn / Deixa Arder', lançado pela Deck em 2025.

Este álbum, que tem sido aclamado pela crítica e pelo público, explora temas como a paixão, a saudade, a esperança e a busca por significado na vida, tudo embalado por melodias envolventes e letras poéticas. A turnê, que já percorreu diversas cidades do país, tem conquistado o público com a energia contagiante de Chico Chico e a beleza de suas composições.

A presença confirmada de Maria Bethânia, uma das maiores vozes da música popular brasileira, eleva ainda mais a expectativa para o show. A consagração de Bethânia, com sua trajetória repleta de sucessos e reconhecimento internacional, representa um selo de qualidade e um presente para os amantes da música. A artista, que já expressou sua admiração por Chico Chico, ressaltou a criatividade, o talento e a elegância do jovem cantor.

Em suas palavras, Chico Chico é um herdeiro de uma linda voz e presença, um artista querido por todos que o conhecem, capaz de transmitir alegria e delicadeza através de sua música. A parceria entre Chico Chico e Maria Bethânia promete ser um momento mágico e emocionante, com a união de duas gerações e estilos musicais distintos. Além de Bethânia, a cantora Ana Frango Elétrico também integrará o line-up do show, adicionando ainda mais diversidade e originalidade à programação.

A expectativa em torno da terceira participação especial, ainda mantida em segredo, aumenta a curiosidade dos fãs e promete surpreender o público presente. A combinação de talentos e a proposta inovadora do evento indicam que o show será um marco na carreira de Chico Chico e um presente inesquecível para o Dia dos Namorados. Os ingressos, já disponíveis para venda online, demonstram a alta procura pelo evento, que promete lotar o Qualistage.

Chico Chico vive um momento de grande destaque em sua carreira, com indicações ao prestigioso Grammy Latino e números impressionantes nas plataformas digitais. As faixas “Ninguém” e “Menino Bonito”, que fazem parte do álbum 'Let It Burn / Deixa Arder', têm conquistado cada vez mais ouvintes, consolidando o artista como uma das principais revelações da música brasileira contemporânea.

O sucesso de suas músicas nas plataformas digitais reflete a conexão de Chico Chico com o público jovem, que se identifica com suas letras sinceras e melodias envolventes. As indicações ao Grammy Latino, por sua vez, demonstram o reconhecimento da indústria musical ao talento e à qualidade de seu trabalho. O show no Qualistage representa uma oportunidade única para os fãs de Chico Chico celebrarem suas conquistas e vivenciarem a magia de sua música ao vivo.

O evento, que promete ser uma experiência inesquecível, é uma celebração do amor, da amizade e da vida, em todas as suas formas. Para aqueles que desejam participar desta noite especial, os ingressos estão disponíveis para compra online, com preços a partir de R$45,00. O show está marcado para sexta-feira, 12 de junho, às 19h30, no Qualistage, localizado na Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca.

Prepare-se para se emocionar e celebrar o Dia dos Namorados com Chico Chico, Maria Bethânia, Ana Frango Elétrico e uma noite repleta de música e afeto





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