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Chico Buarque Retorna a Cuba Quase 50 Anos Depois de Ser Detido na Ditadura

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Chico Buarque Retorna a Cuba Quase 50 Anos Depois de Ser Detido na Ditadura
Chico BuarqueCubaDitadura Militar
📆4/12/2026 1:48 PM
📰JornalOGlobo
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O renomado compositor Chico Buarque, detido no Brasil em 1978 por visitar Cuba, retorna à ilha caribenha para gravar com Silvio Rodríguez. A viagem, quase meio século depois, representa um gesto de solidariedade em meio à crise econômica cubana.

Em 1978, Chico Buarque fez sua primeira viagem a Havana para participar do festival literário Casa de Las Américas. A visita, porém, gerou repercussões no Brasil. Ao retornar ao país, durante a ditadura militar , o compositor foi detido no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A viagem a um país sem relações diplomáticas com o Brasil na época levantou suspeitas, embora não houvesse acusações formais.

Quase 50 anos depois, Chico Buarque retorna a Cuba, desta vez para gravar com o renomado músico e poeta cubano Silvio Rodríguez. O gesto é interpretado como um ato de solidariedade com o povo cubano em meio à crise econômica que o país enfrenta.\A detenção de Chico Buarque e do escritor Antônio Callado em 1978 foi um evento marcante. Após desembarcarem no Aeroporto do Galeão, os dois foram abordados por policiais federais e levados para interrogatório. A situação atraiu a atenção de curiosos e jornalistas, que buscaram entender o que estava acontecendo. Apesar de não estarem sob suspeita de crime, a viagem a Cuba foi o motivo da detenção. Na época, o Brasil vivia sob regime militar, e qualquer contato com países do bloco comunista era visto com desconfiança. Chico Buarque passou horas sob custódia policial, sendo interrogado sobre suas atividades em Cuba e com quem havia se encontrado. O compositor descreveu a experiência como uma 'sabatina', demonstrando sua indignação com a situação.\O retorno de Chico Buarque a Cuba é um evento significativo, contrastando com a recepção hostil que teve na época da ditadura. Em 1978, as autoridades alegaram que a detenção era um protocolo, devido à ausência de relações diplomáticas entre Brasil e Cuba. O objetivo era investigar possíveis atividades consideradas 'subversivas'. Chico Buarque, após ser liberado, expressou sua indignação com a situação e ironizou a desconfiança, citando sua música 'Caro Amigo'. A viagem atual, para gravar com Silvio Rodríguez, representa um momento de reaproximação e solidariedade, evidenciando a evolução das relações entre os países e a persistência da cultura e da arte como instrumentos de conexão e resistência. A memória da repressão e o histórico de Chico Buarque se cruzam nesse retorno, ressaltando a importância da liberdade de expressão e da importância de se manter firme aos seus ideais artísticos

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Chico Buarque Cuba Ditadura Militar Silvio Rodríguez Música

 

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