Chelsea vs Manchester City: Final da Copa da Inglaterra 2026

O Chelsea e o Manchester City se enfrentam no Wembley Stadium, em Londres, na final da Copa da Inglaterra, no sábado, 16 de maio de 2026. O Chelsea busca salvar uma temporada conturbada, enquanto o City ainda persegue o título da Premier League e mira um triplete histórico: Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês.

O Chelsea e o Manchester City se enfrentam no Wembley Stadium , em Londres , na final da Copa da Inglaterra, no sábado, 16 de maio de 2026.

É a primeira vez em 145 edições que os clubes decidem o torneio diretamente. O Chelsea busca salvar uma temporada conturbada, enquanto o City ainda persegue o título da Premier League e mira um triplete histórico: Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês. O contraste entre as equipes é evidente. O Manchester City chega a Wembley com 77 pontos na Premier League, apenas dois atrás do Arsenal, após goleada de 3 x 0 sobre o Crystal Palace.

Pep Guardiola precisa administrar quatro jogos em 11 dias, enquanto o Chelsea, nono colocado e vindo de seis derrotas seguidas, encara a Copa da Inglaterra como a principal chance de conquistar um título na temporada. A temporada do Chelsea tem sido marcada por instabilidade desde agosto. Enzo Maresca, nomeado em 2024, foi demitido em 1º de janeiro após uma sequência ruim na Premier League.

Seu interino, Calum McFarlane, comandou apenas dois jogos antes da chegada de Liam Rosenior em 8 de janeiro, mas Rosenior foi demitido em 22 de abril após cinco derrotas, incluindo a goleada por 3 x 0 para o Manchester City em Stamford Bridge. McFarlane reassumiu o comando mais vez, com a missão de conduzir os Blues até o fim da temporada. Apesar do turbilhão interno, o Chelsea se manteve competitivo na Copa da Inglaterra.

Pedro Neto marcou três gols contra o Hull City, Enzo Fernández foi decisivo na semifinal diante do Leeds United, e João Pedro segue como artilheiro do clube em todas as competições, com 20 gols. Com a classificação para a Europa League praticamente garantida com uma vitória, os Blues veem na Copa da Inglaterra a última chance de salvar a temporada e garantir participação europeia.

O Manchester City, por sua vez, parece ter reencontrado o ritmo após um início de temporada irregular. A grave lesão de Josko Gvardiol em janeiro fragilizou a defesa em alguns momentos, mas a equipe segue forte: já conquistou a Copa da Liga Inglesa e briga pelo título da Premier League, mantendo vivo o sonho do triplete.

Uma vitória na Copa da Inglaterra faria do City o sexto clube na história a conquistar as duas copas na mesma temporada, feito anteriormente alcançado por Arsenal, Liverpool e Chelsea. A dinâmica recente favorece claramente os Citizens. Os comandados de Pep Guardiola não perdem no cenário nacional desde janeiro, Haaland voltou em ótima fase e brilhou com hat-trick contra o Liverpool nas quartas da Copa da Inglaterra.

Rayan Cherki e Jérémy Doku adicionam ainda mais perigo ofensivo, enquanto o Chelsea não vence no campeonato há dois meses, com o único resultado positivo recente sendo o empate por 1 x 1 em Anfield contra o Liverpool. Os números recentes mostram um cenário desfavorável para o Chelsea. Desde a final da Champions League de 2021, vencida pelos Blues por 1 x 0, o Manchester City permaneceu invicto nos 13 confrontos seguintes, com dez vitórias e três empates.

Nesse período, o Chelsea sofreu 25 gols e marcou apenas sete, sem conseguir manter o gol intacto em nenhum jogo. O último duelo, a derrota por 3 x 0 em Stamford Bridge em 12 de abril, evidencia a superioridade atual do City, que dominou a partida tanto tecnicamente quanto fisicamente. No histórico da Copa da Inglaterra, esta será a primeira final entre os dois clubes; confrontos anteriores em 2023 e 2024 terminaram com classificação do City.

No panorama geral, os Citizens levam vantagem com 27 vitórias, 12 do Chelsea e sete empates, incluindo sete jogos em campo neutro no Wembley. Desde 2016/17, City e Chelsea são os clubes mais vitoriosos da competição. O Manchester City soma 45 triunfos contra 37 do Chelsea, com 159 gols marcados contra 111 e 28 jogos sem sofrer gols contra 26 dos Blues. Apesar da tradição dos dois times, a dinâmica atual da temporada favorece claramente os Citizens para a decisão.

A preparação do Chelsea para a final da Copa da Inglaterra teve desafios no departamento médico, mas também boas notícias. Robert Sánchez, goleiro titular, recuperou-se de uma concussão e treinou normalmente, devendo reassumir a meta. Pedro Neto e Alejandro Garnacho, ausentes por lesões musculares, participaram dos treinos, e McFarlane demonstrou confiança na participação de ambos no sábado, lembrando que Garnacho já marcou em uma final da copa inglesa pelo Manchester United em 2023/24. Ainda assim, os desfalques seguem pesados.

Estêvão, Jamie Gittens e Jesse Derry estão fora por lesões graves, enquanto Mykhailo Mudryk cumpre suspensão de quatro anos por doping e Benoît Badiashile continua afastado por questões de saúde. A principal notícia positiva é o retorno de Levi Colwill, que jogou 90 minutos contra o Liverpool e deve ser titular na final





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