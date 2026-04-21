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Chelsea afunda na Premier League enquanto álbum de figurinhas da Copa agita a Espanha com jovens astros

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Chelsea afunda na Premier League enquanto álbum de figurinhas da Copa agita a Espanha com jovens astros
ChelseaPremier LeagueSeleção Brasileira
📆4/21/2026 10:39 PM
📰Mundo ESPN
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Chelsea perde a quinta consecutiva na Premier League após derrota para o Brighton, enquanto o álbum da Copa do Mundo ganha repercussão na Espanha ao destacar novos talentos da Seleção Brasileira.

O cenário do futebol internacional e a expectativa para a próxima Copa do Mundo ganham contornos curiosos com o fenômeno do álbum de figurinhas que viralizou na Espanha. Em uma edição que surpreendeu torcedores e colecionadores, nomes como Lucas Paquetá e Rodrygo ganharam destaque absoluto, enquanto a ausência de Neymar na coleção principal gerou intensos debates sobre a renovação da Seleção Brasileira .

Enquanto isso, nos gramados da Premier League, o Chelsea atravessa um momento de instabilidade profunda que preocupa sua torcida e coloca em xeque as pretensões do clube para a temporada. A recente derrota para o Brighton, por um placar contundente de 3 a 0, evidenciou as fragilidades táticas da equipe comandada pela atual comissão técnica, que não conseguiu conter o ímpeto dos adversários durante os noventa minutos de confronto no Falmer Stadium. A partida foi um monólogo do Brighton desde o apito inicial. Logo aos três minutos, a defesa do Chelsea mostrou nervosismo ao afastar mal uma cobrança de escanteio, permitindo que Kadioglu abrisse o marcador com uma finalização precisa. A pressão não diminuiu e o Chelsea se viu encurralado, com dificuldades crônicas de transição e erros individuais que facilitaram o trabalho dos donos da casa. Pascal Groß e Van Hecke comandaram o setor criativo do Brighton, criando chances claras que exigiram intervenções providenciais do goleiro Robert Sánchez. A falta de inspiração ofensiva dos Blues, que não contaram com peças fundamentais como João Pedro e Estêvão, deixou a equipe desprovida de poder de reação, tornando o intervalo um alívio momentâneo em meio ao domínio imposto pelos rivais. O segundo tempo apenas confirmou a superioridade do Brighton, que ampliou a vantagem com um gol de Hinshelwood aos dez minutos, após uma jogada em velocidade que expôs a fragilidade defensiva do Chelsea. O time da casa, organizado e agressivo, manteve o controle total da partida, com Mitoma e Kadioglu sendo constantes ameaças. Nos instantes finais, Welbeck aproveitou um cruzamento rasteiro de Cuyper para decretar o 3 a 0, um resultado que reflete a desorganização do Chelsea nesta fase da temporada, acumulando cinco derrotas consecutivas e vendo seus sonhos de classificação europeia se distanciarem a cada rodada. O clube londrino agora ocupa a sétima colocação com 48 pontos, sendo ultrapassado pelo próprio Brighton, que assume uma posição mais confortável na tabela da Premier League. Enquanto o Chelsea tenta se reerguer nos gramados ingleses, o debate sobre a Seleção Brasileira continua a todo vapor nas redes sociais e nas rodas de conversa. A popularidade do álbum na Espanha, focando em jovens talentos como Paquetá e Rodrygo, reflete uma mudança de paradigma na forma como o torcedor enxerga o futuro do Brasil no cenário mundial. A ausência de Neymar nesta peça publicitária específica é tratada por muitos analistas como um sinal dos tempos, onde a nova geração assume o protagonismo diante da necessidade de reformulação constante. O debate no programa Resenha da Rodada aponta que Paquetá tem méritos claros para brigar por sua vaga, consolidando-se como uma peça importante para o ciclo de competições que se aproxima. Para o Chelsea, a necessidade de mudança é urgente, já que a sequência negativa de cinco derrotas acende o alerta máximo para uma crise que pode ser irreversível caso não haja uma mudança drástica de postura e, possivelmente, de comando técnico nas próximas semanas. A frustração dos torcedores é nítida, visto que o investimento massivo não tem se traduzido em resultados dentro das quatro linhas, culminando em atuações apáticas como a vista diante do Brighton

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Chelsea Premier League Seleção Brasileira Futebol Internacional Brighton

 

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