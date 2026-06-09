Chef carioca Rafa Costa e Silva brilha no Madrid Fusión em Tóquio

O chef Rafa Costa e Silva representou o Rio de Janeiro no prestigiado evento gastronômico Madrid Fusión em Tóquio, encantando o público com pratos típicos brasileiros e destacando o potencial turístico e gastronômico da cidade.

O chef carioca Rafa Costa e Silva, à frente do renomado restaurante Lasai, foi o grande destaque brasileiro na edição do Madrid Fusión em Tóquio, um dos mais prestigiados encontros gastronômicos do mundo.

Representando o Rio de Janeiro como cidade convidada, Rafa encantou a plateia japonesa com pratos que mesclavam ingredientes brasileiros e técnicas contemporâneas. Mesmo enfrentando contratempos - como a retenção de alguns insumos na alfândega, como maxixe e jiló - ele conseguiu realizar uma apresentação memorável, servindo pupunha com espuma e vieira, além de pão de queijo com goiabada quentinho, que arrancou suspiros dos presentes.

O evento, que reuniu 15 chefs de alto calibre entre espanhóis e japoneses, teve como pano de fundo uma troca cultural intensa. Rafa era o único latino-americano no grupo, e sua participação simbolizou a força da gastronomia carioca em um palco global. Durante sua apresentação, ele projetou um vídeo que mostrava cenas do Rio, incluindo o Maracanã em dia de jogo do Flamengo, e explicou a origem de ingredientes como a pupunha, típica da Amazônia.

A plateia, composta exclusivamente por japoneses, pôde degustar sabores autênticos do Brasil, enquanto assistia a um verdadeiro espetáculo de cores e aromas. Benjamin Lana, diretor do Madrid Fusión, destacou a importância da gastronomia como expressão cultural e motor turístico. Segundo ele, eventos como esse mostram que a culinária vai além do frívolo, sendo um reflexo da identidade de um povo.

Para o Rio, a participação no evento abre portas para o turismo gastronômico, um segmento que movimenta milhões e atrai viajantes em busca de experiências autênticas. Daniela Maia, secretária municipal de Turismo do Rio, reforçou o convite aos japoneses, lembrando que a cidade possui uma das maiores colônias japonesas do mundo, além de praias, carnaval e belezas naturais.

Entretanto, o embaixador do Brasil no Japão, Octávio Côrtes, apontou um obstáculo significativo: a falta de conexões aéreas diretas entre os dois países. A viagem de Tóquio ao Rio, por exemplo, exige escalas longas, como a que o próprio chef enfrentou ao vir pela Emirates, com paradas em Dubai e São Paulo, totalizando quase dois dias de deslocamento.

Essa dificuldade logística impacta o fluxo turístico, já que os japoneses preferem voos operados por companhias aéreas locais, onde o idioma é familiar. Apesar dos desafios, a noite de gala foi um sucesso. Rafa dividiu o jantar com outros 14 chefs, cada um contribuindo com um prato. Os participantes do evento ganharam sacolinhas com souvenirs do Rio, bottons e chocolates de cacau brasileiro do Lasai.

Foi um momento histórico ver a mesa carioca representada do outro lado do mundo, provando que a gastronomia do Rio tem potencial para brilhar em qualquer lugar. A presença de Rafa Costa e Silva no Madrid Fusión Tóquio não apenas elevou o nome da cidade, mas também plantou sementes para futuras colaborações e intercâmbios gastronômicos entre Brasil e Japão





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