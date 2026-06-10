Chef argentino revela quatro restaurantes favoritos em Buenos Aires

Gilles, jovem chef premiado internacionalmente, compartilha seus bodegones preferidos na capital argentina, destacando empanadas, carnes e massas autênticas. A seleção inclui endereços tradicionais com séculos de história e pratos que traduzem a alma portenha. Confira o guia gastronômico completo com horários e localização.

Para estudar os tradicionais bodegones, onde experimentou dezenas de empanadas e mergulhou nos sabores locais para traduzir com fidelidade a alma argentina, Gilles revelou quatro de seus restaurantes favoritos em Buenos Aires .

A seleção passeia por clássicos da gastronomia argentina, com destaque para carnes, empanadas e massas. O chef ganhou projeção internacional com uma faca no The Best Chef Awards, consolidando seu nome entre os destaques da nova geração de chefs argentinos de alta qualidade. Em um desses estabelecimentos, a morcilla, a couve frita com queijo mofo azul e lardo e a empanada também valem a pedida. Endereço: Av. Olazábal, 1391, Buenos Aires - Argentina.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 23h; sexta, das 12h às 16h e das 19h à 0h; sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h; e domingo, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Outro restaurante mencionado é um tradicional do Club Atlético Palermo, que faz parte do bairro há um século. A casa oferece pratos caseiros e porções generosas, com frango e massas como as especialidades.

Endereço: Fitz Roy, 2238, Buenos Aires - Argentina. Horário de funcionamento: terça a domingo ao meio-dia, e segunda a sábado à noite. O El Preferido foca em ingredientes sazonais; na foto, destaque para a milanesa. Endereço: Jorge Luis Borges, 2108, Buenos Aires - Argentina.

Horário de funcionamento: diariamente, das 11h30 às 16h e das 19h à 1h. A matéria, publicada pela CNN Viagem & Gastronomia, explora a culinária portenha através dos olhos de um jovem chef que busca autenticidade nos clássicos locais, destacando empanadas, carnes e massas como pilares da cozinha argentina. Ao visitar bodegones tradicionais, Gilles não só experimenta mas também analisa os métodos de preparo, buscando entender como cada prato carrega a cultural local.

A reportagem oferece um guia prático para quem deseja conhecer Buenos Aires através de sua gastronomia, indicando endereços consolidados que resistem ao tempo e mantêm a qualidade. O texto original, embora com algumas repetições de informações de contato, transmite a essência de uma jornada culinária pela capital argentina, ressaltando a importância dos estabelecimentos centenários e da madeira nas cozinhas como elemento de sabor.

A seleção de restaurantes reflete uma curadoria que equilibra tradição e excelência, apontando para experiências que vão além da comida, mergulhando na atmosfera e na história de cada lugar. A menção ao The Best Chef Awards serve para contextualizar a credibilidade do chef entrevistado, mostrando que sua escolhas são baseadas em conhecimento profundo e experiência prática.

Ao final, o leitor tem em mãos um roteiro gastronômico detalhado, com horários e endereços, permitindo planejar uma viagem focada nos sabores autênticos de Buenos Aires. A matéria reforça a ideia de que a empanada, a morcilla e as massas são ótimos pontos de partida para entender a alma Argentina, e que a tradição dos bodegones é um patrimônio vivo da cidade.

A seleção de pratos como o nhoque cacio e pepe e a milanesa demonstra a fusão de influências italiana e local que caracteriza a culinária portenha. O chef Gilles, com sua abordagem dedicada, serve como guia confiável para explorar esses sabores, e a reportagem cumpre seu papel de informar e inspirar os leitores a vivenciarem a cultura argentina através da mesa





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