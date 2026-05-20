Chay Suede e João Vicente de Castro: troca de palavras e polêmica no GNT

A polêmica entre Chay Suede e João Vicente de Castro ganhou destaque na noite de lançamento da novela 'Quem ama cuida'. O ator revelou que o apresentador do GNT o expôs e que deu uma puxada de orelha nele.

Quando perguntado, na noite de lançamento de 'Quem ama cuida', o novo protagonista preferiu não dar corda para a fofoca. Mas quis devolver a bomba para o apresentador do GNT que o expôs.

'Eu sabia (que ia perguntar)! Cadê o João Vicente? Pergunta para ele, que fala o que bem entende, quando bem entende. Se vira', disse Chay, aos risos, em entrevista a Hugo Gloss.

O interesse não ficou apenas para o público.

'Essa é nossa novela paralela', brincou Isabel Teixeira, no mesmo vídeo, ao ser entrevistada ao lado de Chay Suede. Adriana Esteves com Chay Suede em 'Mania de você' — Foto: Reprodução/ GloboplayJoão Vicente de Castro confessou que Chay Suede deu uma puxada de orelha nele.

'Chay, quero te pedir desculpas. Ele me mandou mensagem: 'Por que você fez isso? Eu estava quieto em casa'. Ele estava dormindo e, de repente, foi colocado no centro de uma fofoca que nem foi ele que fez', disse o apresentador, aos risos.

'Ele nunca iria a um programa 'estou sendo imitado'. Mas entre amigos se fala. E aí o amigo contou (risos)', provocou Gregório Duvivier, o outro apresentador do podcast.

'Sim, tirei o Chay do armário nesse aspecto. Primeiro, desculpas, Chay e Laura (Neiva, esposa do ator). Laura gostou muito', continuou João Vicente





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