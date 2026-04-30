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Charles III reforça aliança com os EUA em visita a Nova York

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Charles III reforça aliança com os EUA em visita a Nova York
Charles IIIReino UnidoEstados Unidos
📆4/30/2026 1:51 AM
📰jornalnacional
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O rei Charles III prossegue com sua visita aos Estados Unidos, buscando fortalecer os laços entre os dois países. Em Nova York, participou de um jantar de Estado, visitou o memorial do 11 de setembro e conheceu projetos sociais no Harlem. A viagem visa destacar a cooperação bilateral em meio a tensões políticas.

Charles III prossegue com a visita aos Estados Unidos para reforçar os laços entre os dois países. Nesta quarta-feira (29), o monarca britânico esteve em Nova York, onde participou de um jantar de Estado em que o ex-presidente Donald Trump elogiou o discurso do rei no Congresso.

Trump afirmou: 'Ele fez um ótimo discurso. Eu fiquei com muita inveja'. O tema da guerra com o Irã também foi abordado, com Trump criticando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por supostamente não apoiar os EUA. Sem mencionar diretamente o Irã, Trump declarou: 'Nós derrotamos militarmente esse adversário específico e nunca vamos permitir que ele tenha uma arma nuclear.

Charles concorda comigo, ainda mais do que eu'. O rei, por sua vez, evitou o assunto e destacou a importância da aliança entre os dois países: 'Estamos aqui para renovar uma aliança indispensável. Sempre permanecemos unidos nos melhores e nos piores momentos'.

Além disso, Charles III e a Rainha Camila visitaram o memorial em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, onde depositaram flores. Em seguida, o monarca conheceu uma ONG no bairro de Harlem que mantém hortas para pessoas carentes. Tony, idealizador do projeto, comentou: 'Estou aqui há 50 anos em um trabalho invisível. O rei mostra que não estamos sozinhos'.

Por fim, Charles III participou de um encontro com grandes investidores americanos, reforçando a parceria econômica entre os dois países. Em um momento de tensões políticas, a visita busca destacar os pontos em comum entre os Estados Unidos e o Reino Unido, como a cooperação em segurança, cultura e economia. A viagem de Charles III também inclui encontros com líderes empresariais e culturais, além de homenagens a vítimas de tragédias históricas.

A expectativa é de que a visita ajude a fortalecer a relação bilateral, especialmente em um contexto de desafios geopolíticos globais

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Charles III Reino Unido Estados Unidos Relacionamento Bilateral Política Externa

 

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