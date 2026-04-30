Charles III reforça aliança com os EUA em visita a Nova York

O rei Charles III prossegue com sua visita aos Estados Unidos, buscando fortalecer os laços entre os dois países. Em Nova York, participou de um jantar de Estado, visitou o memorial do 11 de setembro e conheceu projetos sociais no Harlem. A viagem visa destacar a cooperação bilateral em meio a tensões políticas.

Charles III prossegue com a visita aos Estados Unidos para reforçar os laços entre os dois países. Nesta quarta-feira (29), o monarca britânico esteve em Nova York, onde participou de um jantar de Estado em que o ex-presidente Donald Trump elogiou o discurso do rei no Congresso.

Trump afirmou: 'Ele fez um ótimo discurso. Eu fiquei com muita inveja'. O tema da guerra com o Irã também foi abordado, com Trump criticando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por supostamente não apoiar os EUA. Sem mencionar diretamente o Irã, Trump declarou: 'Nós derrotamos militarmente esse adversário específico e nunca vamos permitir que ele tenha uma arma nuclear.

Charles concorda comigo, ainda mais do que eu'. O rei, por sua vez, evitou o assunto e destacou a importância da aliança entre os dois países: 'Estamos aqui para renovar uma aliança indispensável. Sempre permanecemos unidos nos melhores e nos piores momentos'.

Além disso, Charles III e a Rainha Camila visitaram o memorial em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, onde depositaram flores. Em seguida, o monarca conheceu uma ONG no bairro de Harlem que mantém hortas para pessoas carentes. Tony, idealizador do projeto, comentou: 'Estou aqui há 50 anos em um trabalho invisível. O rei mostra que não estamos sozinhos'.

Por fim, Charles III participou de um encontro com grandes investidores americanos, reforçando a parceria econômica entre os dois países. Em um momento de tensões políticas, a visita busca destacar os pontos em comum entre os Estados Unidos e o Reino Unido, como a cooperação em segurança, cultura e economia. A viagem de Charles III também inclui encontros com líderes empresariais e culturais, além de homenagens a vítimas de tragédias históricas.

A expectativa é de que a visita ajude a fortalecer a relação bilateral, especialmente em um contexto de desafios geopolíticos globais





jornalnacional / 🏆 24. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Charles III Reino Unido Estados Unidos Relacionamento Bilateral Política Externa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rei Charles III discursa nos EUA hoje (28) e deve enfatizar união de paísesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Visita aos EUA desafia Charles III a mostrar a relevância da monarquiaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Vídeo: rei Charles III recebe ‘aperto de mão de urso’ de Trump ao chegar aos EUAInternautas chamaram a atenção para um aparente desconforto do monarca

Read more »

Veja roteiro da viagem do rei Charles III aos Estados UnidosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Trump é flagrado com 'mão boba' durante evento com o rei Charles IIITestemunhas disseram que Melania ganhou um 'tapinha no bumbum'

Read more »

Rei Charles III se encontra com Donald Trump em visita de Estado aos EUAO Rei Charles III do Reino Unido realizou uma reunião com o Presidente Donald Trump na Casa Branca, buscando reforçar a aliança entre os dois países apesar de divergências sobre questões internacionais como a guerra do Irã. A visita de quatro dias celebra os 250 anos de laços entre o Reino Unido e os Estados Unidos.

Read more »