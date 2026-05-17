Chapecoense vs Remo: Jogo interrompido, Remo vence por 1 a 0

O jogo entre Chapecoense e Remo foi interrompido no início do segundo tempo devido a um impedimento. Após o intervalo, Remo conseguiu marcar o único gol da partida, marcado por Yago Pikachu, com assistência de Vitor Bueno.

Impedimento , Chapecoense . Camilo tentou um passe em profundidade que encontrou Ênio em posição irregular. Gol ! Chapecoense 0, Remo 1.

Yago Pikachu (Remo) finalização com o pé direito do lado direito da pequena área no lado direito do gol. Assistência de Vitor Bueno com um cruzamento de bola parada. Falta cometida por Rafael Carvalheira (Chapecoense). Oportunidade perdida Neto Pessoa (Chapecoense), de cabeça do lado esquerdo da pequena área.

Assistência de Doma com um cruzamento. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Ênio (Chapecoense) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Marcos Vinícius.

Finalização bloqueada, Alef Manga (Remo) finalização com o pé esquerdo do lado direito da área. Assistência de Jája Silva N. Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol. Marcelinho (Remo) finalização com o pé direito de um ângulo difícil e passa um pouco longe à direita. Assistência de Yago Pikachu.

Impedimento, Chapecoense. Marcos Vinícius tentou um passe em profundidade que encontrou Ênio em posição irregular





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