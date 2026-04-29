Chanel Cruise 2026/27: Matthieu Blazy Estreia com Brilho Brasileiro em Biarritz

Matthieu Blazy apresenta sua primeira coleção Cruise para a Chanel em Biarritz, com destaque para a presença marcante de top models brasileiras como Mariane Calazan, Julia Morais e Victoria Blecher. Uma celebração da elegância, da fluidez e do talento brasileiro.

A prestigiada casa de moda Chanel apresentou sua coleção Cruise 2026/27 em um desfile deslumbrante realizado na charmosa cidade de Biarritz , na França, na última terça-feira, 28 de maio.

Sob a direção criativa de Matthieu Blazy, que assumiu o cargo em 2024, a coleção marcou sua estreia oficial e demonstrou uma sensibilidade notável ao revisitar o rico arquivo da Chanel. O desfile não se limitou a uma mera reinterpretação do passado; Blazy teceu uma narrativa visual que equilibra a tradição da maison com uma estética contemporânea, leve, fluida e imbuída de um espírito lúdico.

A atmosfera do evento refletiu a própria essência da coleção, com um cenário que evocava a elegância despreocupada da Riviera Francesa e a energia vibrante do verão. A escolha de Biarritz como palco não foi aleatória, pois a cidade possui uma longa história de ligação com a Chanel, tendo sido um destino favorito de Gabrielle Chanel, a fundadora da marca.

A coleção Cruise 2026/27 apresenta uma variedade de peças que celebram a feminilidade e a sofisticação, com ênfase em tecidos leves e fluidos, como seda, chiffon e linho. As silhuetas são elegantes e confortáveis, com vestidos longos e esvoaçantes, saias midi e calças de cintura alta. A paleta de cores é inspirada nos tons do mar e do céu, com azul, branco, bege e toques de rosa e laranja.

Os acessórios, como chapéus, bolsas e joias, complementam os looks com um toque de glamour e requinte. No entanto, o que realmente elevou o desfile a um patamar ainda mais especial foi a presença marcante de top models brasileiras, que brilharam intensamente na passarela, consolidando a crescente influência do Brasil no mundo da moda. Entre as modelos que roubaram a cena, destacam-se Mariane Calazan, Julia Morais e Victoria Blecher.

Mariane Calazan, com sua beleza radiante e experiência consolidada, já é uma figura familiar nos desfiles da Chanel, tendo participado de diversas apresentações da marca, incluindo os desfiles Métiers d'Art em dezembro de 2025, alta-costura em janeiro deste ano e prêt-à-porter. Sua trajetória na moda começou de forma inesperada, quando foi descoberta por um olheiro enquanto passeava em um shopping.

Desde então, ela se tornou um dos rostos mais requisitados da WAY Model, agência responsável por lançar e impulsionar a carreira de diversas supermodelos brasileiras. Mariane Calazan já estrelou campanhas de moda e beleza de renome, desfilou em inúmeras edições da São Paulo Fashion Week e conquistou reconhecimento internacional. Julia Morais, com seus 20 anos, representa a nova geração de modelos brasileiras que estão conquistando o mundo.

Sua estreia internacional na coleção Inverno 2026 da Chanel foi um momento marcante, e sua participação no desfile Cruise 2026/27 confirma seu status como uma das modelos mais promissoras da atualidade. Assim como Mariane Calazan, Julia Morais também é agenciada pela WAY Model, de Anderson Baumgartner, um dos nomes mais influentes do mundo da moda brasileira. Victoria Blecher, com apenas 19 anos, já possui uma carreira impressionante, tendo desfilado para grifes renomadas como Celine, Jacquemus e Calvin Klein.

Sua estreia na moda internacional em julho de 2025, nas passarelas da Celine, foi um sucesso instantâneo, e sua participação em campanhas publicitárias globais a consagrou como uma das modelos mais badaladas do momento. A presença de Victoria Blecher no desfile da Chanel Cruise 2026/27 reforça sua posição como uma das modelos mais requisitadas da atualidade.

A escolha de Matthieu Blazy em destacar modelos brasileiras em seu primeiro desfile Cruise para a Chanel é um reflexo da crescente importância do Brasil no cenário da moda global. O país tem se destacado pela diversidade de seus talentos, pela criatividade de seus designers e pela beleza de suas modelos. A WAY Model, agência responsável por representar Mariane Calazan, Julia Morais e Victoria Blecher, desempenha um papel fundamental na promoção e no desenvolvimento de novos talentos brasileiros.

A agência, liderada por Anderson Baumgartner, é conhecida por sua visão inovadora e por sua capacidade de identificar e impulsionar modelos com potencial para se tornarem estrelas internacionais. A coleção Cruise 2026/27 da Chanel não é apenas uma celebração da moda e da elegância, mas também um reconhecimento da beleza e do talento brasileiro.

O desfile em Biarritz foi um evento memorável que marcou a estreia de Matthieu Blazy como diretor criativo da Chanel e consolidou a posição da marca como uma das mais influentes e inovadoras do mundo. A coleção promete ser um sucesso de vendas e inspirar tendências para a próxima temporada. A combinação de elementos clássicos da Chanel com a visão contemporânea de Blazy resultou em uma coleção que é ao mesmo tempo atemporal e moderna, elegante e confortável.

A presença das modelos brasileiras adicionou um toque de frescor e vitalidade ao desfile, tornando-o ainda mais especial e memorável. A Chanel continua a ser uma referência em moda e estilo, e a coleção Cruise 2026/27 é uma prova disso





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chanel Matthieu Blazy Cruise 2026/27 Biarritz Mariane Calazan Julia Morais Victoria Blecher Moda Brasileira WAY Model

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corrida armamentista global acelera com gastos históricos; Brasil lidera alta na América LatinaDespesas com defesa beiram US$ 3 tri em 2025, com Europa como foco de crescimento e orçamento brasileiro 13% mais vultoso

Read more »

Maracanã supera marca de 1 milhão de torcedores em 2026; veja os maiores públicosCom apenas 26 partidas no ano, o Maracanã já registra 1 milhão de torcedores em 2026. Confira a média de ocupação;

Read more »

Jornal Nacional estreia série especial sobre a China com olhar brasileiroO Jornal Nacional lança uma série especial sobre a China, explorando as transformações históricas do país com o olhar de correspondentes brasileiros. A série começa em Xangai, a maior cidade chinesa, e aborda temas como economia, tecnologia e cultura milenar.

Read more »

Lula sanciona parcialmente lei que reajusta remuneração de policiais e bombeiros do DFLei nº 15.395/2026 é o antigo Projeto de Lei de Conversão nº2/2026 e regulamenta Medida Provisória (MP) assinada pelo governo federal em dezembro passado

Read more »

Jake Johnson, de 'A Múmia', diz como é trabalhar com Tom Cruise: 'Intenso'Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

IGP-M, índice de inflação que reajusta aluguéis, salta 2,73% em abril puxado pelo IrãCom o resultado, o indicador já acumula 2,93% de alta em 2026, mais da metade dos 4,8% previstos pelos economistas para o ano inteiro

Read more »