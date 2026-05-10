Challenges in Addressing Demand for Healthcare Services in Private Sector

The article discusses the challenges of handling the demand for healthcare services in the private sector, particularly in addressing the misdirected demand problem. It highlights the differences in the contract between the SUS (Universal Healthcare System) and private insurance plans. The key challenge lies in the different parties involved in a private plan contract, where the contracting employer is not the healthcare user but rather an employer seeking to offer a salary benefit to their employees. The focus on value and 'acts' performed by healthcare providers in private plans has been overwhelming, but the real need of the patients remains unmet.

Um artigo anterior, tentei uma análise de causas e alternativas para melhorar a capacidade do SUS de enfrentar a demanda assistencial e prometi enfrentar a questão na assistência privada.

O SUS é universal e, portanto, tem comandos claros. O projeto privado é diferente e atende quem tem um contrato. O contrato privado, que é necessário explicitar aqui, é que o contratante, em 82% dos contratos, não é o usuário e sim um empregador em busca de oferecer ao seu empregado um benefício salarial. O contratado oferece um plano de saúde com garantia de acesso e não de atenção à saúde.

Esse fato precisa ser melhor entendido quando estamos discutindo a demanda de assistência à saúde. Esse contrato pode encontrar diferentes arranjos que podem se resumir em redes assistenciais verticalizadas e redes compostas por serviços e profissionais credenciados e submetidos a aprovações prévias e protocolos. As redes assistenciais verticalizadas podem ter a economia de escala e o controle da demanda através do custo do serviço consumido.

Mas, em contrapartida, podem ocorrer insatisfações relativas à qualidade do serviço, tempo de demora no atendimento etc. Os modelos de redes compostas, com serviços e profissionais credenciados e submetidos a aprovações prévias e protocolos, tentam conter o uso indiscriminado, mas a necessidade de um paciente ainda não é resolvida apenas pelo consumo de serviços. A medicina baseada em boas evidências é necessário para que a necessidade de um paciente se encontre com sua solução.

O sobreconsumo gerado pela demanda não encaminhada gera um fenômeno chamado de sinistralidade e um gasto exagerado de serviços. A confusão entre o acesso a um consumo irrestrito e a saúde é infernal. Existem dois modelos de atendimento na assistência privada – verticalizados e compostos. Não consegue ser melhor que o outro, porque nenhum dos dois se propõe a ordenar a demanda fornecendo atendimento médico a usuários.

Algumas operadoras vendem o consumo de serviços e não se envolvem com o resultado final. Os compradores querem um benefício salarial que satisfaça seus empregados. Os credenciados ganham quando produzem atos médicos, muito se fala de valor, mas a real necessidade do paciente ainda não é isso. O modelo sem ordenamento da porta de entrada é universal para o setor privado





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Universal Healthcare System Private Sector Contract Demand Medicine Based On Evidence Verticalized Networks Composite Networks Aptment In Private Sector Healthcare Providers Salaried Employees Patients Needs Private Plans Benefits Offered Value And Acts Of Providers Overemphasis On Value Real Need Of Patients

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brazilian government accelerates parliamentary emenda payments after Supreme Court failureThe Brazilian government accelerated the payment of parliamentary emendas following the rejection of the nomination of Jorge Messias, the attorney general of the country, for the Supreme Court of Brazil. The payment of R$ 2.4 billion in recently disclosed recent news was intended to speed up the process of fulfilling congressional obligations while addressing the country's political crisis. The majority of the payments go towards mandatory disbursements that were required to be made prior to 2026, as per the approved LDO.

Read more »

Portugal Learns From Brazil's Cultural PolicyThe text discusses the challenges faced by the cultural sector in Portugal and the need for modernization of the mecenato cultural. It highlights the importance of incentives for cultural projects and the need to democratize culture, especially in regions and communities that have been left behind. The text also draws lessons from Brazil's cultural policy, emphasizing the need to learn from its successes and failures. The author suggests that Portugal can learn from Brazil's experience in supporting initiatives in remote areas and promoting cultural diversity.

Read more »