Head Topics

Chaiany do 'BBB 26' fala sobre reencontro com a filha, beijo em Marciele e romance com Babu

Entretenimento News

Chaiany do 'BBB 26' fala sobre reencontro com a filha, beijo em Marciele e romance com Babu
BBB 26ChaianyMarciele
📆4/12/2026 1:48 PM
📰JornalOGlobo
168 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 116% · Publisher: 94%

Ex-participante do 'BBB 26' Chaiany comenta sobre sua experiência no reality, incluindo o reencontro com a filha, o beijo em Marciele e rumores de romance com Babu. A matéria aborda também outros acontecimentos marcantes da edição, como a disputa pela rejeição, a sujeira no banheiro e o cheiro forte no Quarto Branco. Além disso, a matéria traz notícias sobre política internacional, saúde, esportes e cultura.

Chaiany , participante do ' BBB 26 ', falou sobre diversos acontecimentos marcantes de sua trajetória no reality show , incluindo o emocionante reencontro com sua filha após a eliminação, o beijo trocado com Marciele e sua reação a possíveis rumores de romance com Babu . A ex-sister compartilhou suas impressões sobre o tempo que passou confinada e os desafios enfrentados, destacando a importância da convivência e as relações construídas com os demais participantes.

Ela expressou sua surpresa com a repercussão de certos momentos, como o beijo em Marciele, e esclareceu sua posição em relação às especulações sobre um possível envolvimento romântico com Babu, declarando que 'está repreendido'. Chaiany também comentou sobre a experiência de ser observada por câmeras 24 horas por dia e o impacto que isso teve em sua vida pessoal. Além disso, ela analisou o desempenho dos demais participantes, oferecendo sua visão sobre as estratégias de jogo e as alianças formadas dentro da casa, e revelou suas expectativas para o futuro, após a experiência no reality. A ex-participante relembrou momentos de tensão, como a disputa pela liderança da rejeição, que envolveu Boneco e Marciele, com porcentagens acirradas, e Gabriela. Ela detalhou o choque ao descobrir quem estava na berlinda e como isso a afetou emocionalmente. Chaiany também compartilhou suas reflexões sobre a importância de manter a autenticidade e a integridade diante da pressão e dos desafios do jogo, bem como sobre o aprendizado que tirou da experiência. Ela agradeceu o apoio dos fãs e expressou sua gratidão por ter participado do programa. Outros acontecimentos marcantes da edição, como o ato de Milena, que matou uma barata na cozinha e a atirou em direção a Samira, Chaiany e Gabriela, e a falta de higiene de Edilson no banheiro, que causaram indignação, também foram comentados. Ana Paula reclamou da sujeira no banheiro, reforçando a importância da limpeza e do respeito no confinamento. A confusão no Quarto Branco, com o cheiro forte e a descoberta de fezes em uma das paredes do banheiro, também foi lembrada como um dos momentos mais chocantes. A repercussão do reality show, com suas provas, alianças e intrigas, continua a gerar debates e a movimentar as redes sociais. \Em outras notícias, o presidente americano Trump anunciou um bloqueio de todos os navios que tentarem entrar ou sair de Ormuz, em uma publicação na Truth Social. Ele também acusou o Irã de não cumprir os acordos estabelecidos, intensificando a tensão geopolítica na região. Um estudo recente revelou que ter uma perspectiva positiva da vida pode ajudar a proteger contra a demência, diminuindo o risco em pelo menos 15%. Essa pesquisa reforça a importância do bem-estar emocional e da saúde mental para a prevenção de doenças neurodegenerativas. No mundo do futebol, o atacante português lidera a grande fase do Al Nassr, ampliando a sequência de vitórias e mantendo um ritmo impressionante na busca de um dos marcos mais simbólicos da história do futebol. O jogador tem se destacado por seu desempenho e liderança em campo, impulsionando a equipe a conquistar importantes resultados. Já no cenário cultural, Chico Buarque relembra a detenção policial após uma viagem a Cuba durante a ditadura. O compositor foi a Havana pela primeira vez para participar de um festival literário em 1978. Quase 50 anos depois, ele retorna à ilha caribenha para gravar com Silvio Rodríguez, revivendo memórias e celebrando a cultura. O presidente russo 'enfatizou a sua disponibilidade para facilitar ainda mais a busca de uma solução política e diplomática para o conflito', conforme comunicado do Kremlin, indicando uma possível abertura para negociações e o fim da guerra. A declaração surge em meio a crescentes tensões internacionais e esforços para promover a paz na região

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

BBB 26 Chaiany Marciele Babu Rejeição Reality Show Trump Ormuz Demência Futebol Chico Buarque Cuba Rússia

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBB 26: Gabriela, Marciele e Leandro Boneco estão no paredão; vote na enqueteBBB 26: Gabriela, Marciele e Leandro Boneco estão no paredão; vote na enqueteA eliminação vai acontecer no próximo domingo, 12
Read more »

BBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam 15º Paredão da ediçãoBBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam 15º Paredão da ediçãoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

BBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele no 15º Paredão; Vote!BBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele no 15º Paredão; Vote!A formação do 15º Paredão do BBB 26 está definida! Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam a preferência do público. A eliminação acontece no domingo, com novidades na programação. Vote na enquete da CNN Brasil!
Read more »

'BBB 26': Gabriela, Leandro e Marciele estão no paredão'BBB 26': Gabriela, Leandro e Marciele estão no paredãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

Chaiany Andrade e Marcelinho do BBB são flagrados na praia e Chaiany enfrenta imprevisto na GloboChaiany Andrade e Marcelinho do BBB são flagrados na praia e Chaiany enfrenta imprevisto na GloboEx-BBBs Chaiany Andrade e Marcelinho aproveitam dia de sol na praia da Barra da Tijuca. Chaiany esquece identidade e tem imprevisto na Globo, mas participa de gravações.
Read more »

BBB 26: Jordana e Marciele dão 'beijo de amiga' na boca em festa; assistaBBB 26: Jordana e Marciele dão 'beijo de amiga' na boca em festa; assistaBeijo aconteceu na pista de dança da festa na madrugada deste domingo, 12
Read more »



Render Time: 2026-04-14 07:02:59