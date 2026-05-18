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Chás para melhorar a saúde do fígado

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Chás para melhorar a saúde do fígado
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📆5/18/2026 7:27 PM
📰cartacapital
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Este artigo fornece informações sobre chás que podem ajudar a melhorar a saúde do fígado, como o chá de boldo, o chá de cardo-mariano, o chá de alecrim, o chá de dente-de-leão, o chá de alcachofra e o chá de cúrcuma.

O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, responsável por inúmeras funções vitais, incluindo a desintoxicação do organismo, o armazenamento de energia e a metabolização de nutrientes.

Para garantir que ele continue funcionando de maneira eficiente, é fundamental manter hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação balanceada. Além disso, alguns chás podem ajudar a melhorar a saúde do fígado devido às propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e digestivas presentes em determinadas plantas

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