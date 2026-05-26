Chás para Dormir: Receitas Naturais Contra a Insônia

Descubra como preparar infusões calmantes com camomila, lavanda, valeriana e outras ervas para combater a insônia e melhorar a qualidade do sono.

Após um dia agitado e repleto de compromissos, deitar na cama e desfrutar de uma boa noite de sono é o desejo de muitos. No entanto, desligar a mente nem sempre é uma tarefa fácil, e a insônia pode ser um grande obstáculo para noites tranquilas.

Para evitar este problema, os chás surgem como uma excelente alternativa, oferecendo diversas opções com propriedades sedativas leves e calmantes. Neste artigo, exploramos receitas e dicas para preparar infusões que ajudam a induzir o sono, baseadas em tradições fitoterápicas e recomendações populares. A camomila é uma das ervas mais conhecidas por seus efeitos relaxantes.

Para preparar um chá de camomila e lavanda, ferva 200 ml de água, adicione uma colher de chá de flores de lavanda secas e deixe ferver por 3 minutos. Em seguida, acrescente uma colher de sopa de camomila, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adoce com mel a gosto. Outra opção poderosa é o chá de erva-de-são-joão, que auxilia no equilíbrio emocional.

Ferva a água, desligue o fogo e adicione uma colher de chá da erva seca, tampe por 5 minutos, coe e adoce com mel. Para quem prefere combinações mais exóticas, o chá de mulungu, casca de árvore nativa do Brasil, é conhecido por suas propriedades calmantes. Ferva a água com um pedaço de casca por 10 minutos, coe e adoce com mel.

Já a centella asiática, usada na medicina ayurvédica, pode ser consumida como chá: ferva a água, despeje sobre as folhas secas e tampe por 5 minutos. A tília, ou flor de lima, também é um sedativo suave; prepare-a em infusão de 5 minutos. A valeriana, raiz potente, deve ser fervida por 5 minutos antes de adicionar melissa e coar. Por fim, capim-limão e camomila juntos formam uma bebida aromática e relaxante, ideal antes de dormir.

Importante lembrar: os chás são complementos e não substituem orientação médica. Pessoas com condições de saúde específicas, gestantes ou lactantes devem consultar um profissional antes de consumir qualquer erva. A insônia crônica requer avaliação clínica. Use esses chás como parte de uma rotina de higiene do sono, evitando cafeína e telas antes de deitar.

Com a combinação certa, uma xícara quente pode ser o ritual que faltava para noites mais serenas





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chás Para Insônia Remédios Naturais Para Dormir Camomila Valeriana Higiene Do Sono

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A arrecadação é recorde, mas o resultado fiscal continua no vermelhoApesar de as receitas terem voltado a um nível recorde, o governo não gera superávits primários

Read more »

Desaceleração e incertezas freiam resultados das companhias abertas brasileiras no 1º trimestreDados de 342 empresas mostram que o lucro líquido diminuiu apesar de receitas maiores

Read more »

Cardápio da semana: 5 receitas saudáveis com proteína vegetalManter uma alimentação equilibrada ao longo da semana depende diretamente da presença de nutrientes capazes de sustentar

Read more »

Vitamina caseira: 4 receitas ricas em proteína vegetal para melhorar o ganho de massa muscularAs vitaminas são excelentes opções para inserir mais frutas na rotina de forma prática, saborosa e nutritiva. Além de

Read more »