Matéria apresenta receitas de chás caseiros que podem ajudar a fortalecer a imunidade e aliviar sintomas de gripe e resfriado durante a estação mais fria do ano. As bebidas são preparadas com ingredientes como canela, limão, açafrão, alho, cebola, camomila, hortelã, gengibre e equinácea.

Durante o inverno, as doenças respiratórias tendem a se tornar mais frequentes. Isso acontece porque o ar costuma ficar mais seco e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e pouco ventilados, favorecendo a circulação de vírus responsáveis por infecções como gripe e resfriado.

Por esse motivo, fortalecer a imunidade se torna ainda mais importante nesta época do ano. Nesse cenário, os chás preparados com ingredientes naturais podem ser aliados interessantes, ajudando a aquecer o corpo e complementar hábitos saudáveis que contribuem para o bem-estar. Uma opção simples e reconfortante é o chá de canela com limão. Para prepará-lo, coloque a água e as canelas em uma panela e leve ao fogo médio.

Ferva por cinco minutos e desligue o fogo. Coe o líquido, acrescente o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva em seguida. A combinação da canela, com suas propriedades termogênicas e anti-inflamatórias, e do limão, rico em vitamina C, pode ajudar a aliviar os sintomas de resfriados leves e proporcionar uma sensação de conforto térmico.

Outra bebida popular é o chá de açafrão e pimenta-do-reino. Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Despeje a água quente em uma xícara que contenha o açafrão e a pimenta-do-reino e misture bem. Adoce com mel e sirva imediatamente.

O açafrão, conhecido por suas potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, associado à pimenta, que pode auxiliar no desentupimento das vias respiratórias, forma uma bebida que busca combater a congestão nasal e fortalecer o sistema imunológico de forma natural. O chá de cebola e alho também é frequentemente mencionado como remédio caseiro. Para fazê-lo, coloque na chaleira a água, a cebola e o alho, levando ao fogo médio.

Ferva por cinco minutos, desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por dez minutos. Após esse período, coe o chá, adicione o suco de limão e misture. Finalize adoçando com mel. A cebola e o alho são ricos em compostos sulfurados e antioxidantes que podem ter efeitos antibacterianos e antivirais, ajudando a aliviar tosse e outros sintomas respiratórios.

A camomila com hortelã oferece uma alternativa mais suave, ideal para relaxar. Ferva a água em uma panela, desligue o fogo e adicione as flores de camomila e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por dez minutos. Coe, adoce com mel e sirva.

A camomila possui efeitos calmantes e anti-inflamatórios, enquanto a hortelã ajuda a desobstruir as vias aéreas, tornando esta combinação boa para aliviar a congestão e promover um sono reparador. Por fim, o chá de gengibre com equinácea é uma receita voltada para o reforço imunológico. Coloque a água e o gengibre em uma chaleira e leve ao fogo médio. Ferva por cinco minutos e desligue.

Acrescente a equinácea seca, tampe e deixe infusionar por dez minutos. Coe e adoce com mel. O gengibre tem ação anti-inflamatória e termogênica, e a equinácea é amplamente utilizada como estimulante do sistema imunológico, sendo tradicionalmente indicada para prevenir ou encurtar a duração de resfriados. Estas receitas caseiras, transmitidas entre gerações, ressurgem como alternativas naturais para o cuidado com a saúde durante os meses frios.

Elas ressaltam a importância da imunidade e de hábitos como a hidratação adequada e uma alimentação balanceada. A matéria, ao compartilhar tais preparos, reforça a ideia de que pequenos gestos no dia a dia podem contribuir para o bem-estar geral, especialmente quando combinados com outras práticas saudáveis. A reportagem também menciona brevemente a missão de um jornalismo que prioriza a verdade factual e a denúncia de injustiças, demonstrando preocupação com temas sociais amplos





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