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Chás Caseiros para Má Digestão: Receitas Naturais que Aliviam o Desconforto Estomacal

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Chás Caseiros para Má Digestão: Receitas Naturais que Aliviam o Desconforto Estomacal
Chás CaseirosMá DigestãoGengibre
📆6/10/2026 7:09 PM
📰cartacapital
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Descubra como preparar chás caseiros com ingredientes como gengibre, erva-doce, boldo e outros que ajudam a melhorar a digestão, reduzir gases e aliviar dores abdominais de forma natural. Inclui receitas passo a passo e orientações sobre o uso seguro.

Os chás caseiros para má digestão são uma solução natural e eficaz para ajudar a aliviar desconfortos estomacais e promover a saúde digestiva . Ingredientes como gengibre, erva-doce, boldo, limão, cardamomo e carqueja possuem propriedades que estimulam a produção de sucos gástricos e enzimas digestivas, ajudando a reduzir gases e inchaço e a aliviar cólicas e dores estomacais.

Contudo, lembre-se de consultar um médico caso os sintomas persistam. Além disso, os chás não substituem o tratamento e o acompanhamento de um profissional de saúde. Uma das receitas mais populares é o chá de erva-doce. Para prepará-lo, coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até ferver.

Desligue o fogo, adicione as sementes de erva-doce, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Em seguida, coe o chá e sirva. O gengibre também é amplamente utilizado: em uma panela, coloque a água e leve para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos.

Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão para potencializar os efeitos. Outras opções incluem o chá de alecrim, que requer ferver a água, adicionar as folhas de alecrim e cozinhar por 5 minutos antes de desligar o fogo e deixar em infusão por mais 5 minutos.

O chá de boldo é preparado com água fervida, à qual se adicionam as folhas de boldo após desligar o fogo, tampando e deixando em infusão por 10 minutos. Para o chá de cardamomo, amasse levemente as bagas para liberar os óleos essenciais, coloque-as na água fervente e cozinhe por 5 minutos antes de coar. O chá de carqueja é feito com as folhas de carqueja adicionadas à água já fora do fogo, com infusão de 5 minutos.

Mais combinações podem ser feitas, como um chá com anises-estrelados, canela e cravos-da-índia, onde todos os ingredientes são fervidos por 5 minutos e depois infundidos por mais 5 minutos. Outra receita mistura gengibre, hortelã e camomila: ferva o gengibre por 3 minutos, desligue e adicione as folhas de hortelã e camomila, tampando por 10 minutos. Por fim, o chá de sálvia com canela usa as folhas de sálvia e a canela adicionados à água fervida, com infusão de 10 minutos.

Esses chás são alternativas acessíveis e naturais, mas a consulta médica é essencial em caso de problemas digestivos persistentes

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