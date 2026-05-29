CFM suspende inscrições de médicos com diplomas revalidados pela UnirG

O Conselho Federal de Medicina (CFM) determinou a suspensão das inscrições de médicos com diplomas obtidos em outros países e revalidados na modalidade simplificada pela Universidade de Gurupi (UnirG), no Tocantins, devido a denúncias de desrespeito à lei na condução desses processos. O Ministério Público do Tocantins entrou com uma ação para anular 1.040 revalidações de diplomas expedidas pela UnirG em 2025, suspeitando que esse número seja ainda maior.

O Conselho Federal de Medicina ( CFM ) determinou aos 27 Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) que suspendam a inscrição de médicos com diplomas obtidos em outros países e revalidados na modalidade simplificada pela Universidade de Gurupi (UnirG), no Tocantins.

Esta decisão preventiva se baseia em uma série de denúncias contra a instituição, acusada de desrespeitar a lei na condução desses processos. Recentemente, o Ministério Público do Tocantins entrou com uma ação para anular 1.040 revalidações de diplomas expedidas pela UnirG apenas em 2025, suspeitando que esse número seja ainda maior.

Segundo o MP, a universidade desobedeceu uma resolução do Conselho Nacional de Educação que extinguiu o modelo simplificado de revalidação de diplomas médicos a partir de janeiro do ano passado e deu 60 dias para o término dos procedimentos abertos. Até a vigência dessa norma, as universidades podiam optar por uma modalidade simplificada baseada apenas na análise de documentos. Agora, somente o candidato aprovado no Revalida pode seguir com o pedido para regularizar o título estrangeiro no Brasil.

A medida já repercute entre os portadores dessas apostilas. Até o momento, há mais de 300 ações em curso pedindo a continuidade das inscrições suspensas. Os recursos com pedido de liminar correm em todo o Brasil, sendo que São Paulo, Paraná e Mato Grosso concentram um terço delas. Cerca de 95% das decisões têm sido favoráveis ao CFM





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