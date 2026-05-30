CFM proíbe uso de PMMA para fins estéticos em todo o Brasil

O Conselho Federal de Medicina anunciou a proibição do polimetilmetacrilato (PMMA) para procedimentos estéticos, mantendo apenas a exceção para tratamento de lipodistrofia em pacientes com HIV/Aids no SUS. A medida visa evitar complicações e mortes decorrentes de aplicações inadequadas.

O Conselho Federal de Medicina ( CFM ) determinou a proibição do uso do polimetilmetacrilato ( PMMA ) para fins estéticos ou reparadores em todo o território nacional. A medida, que entra em vigor na próxima terça-feira, dia 2, anula a permissão anterior para aplicações cosméticas da substância.

A única exceção autorizada é para o tratamento de lipodistrofia em pacientes diagnosticados com HIV/Aids, procedimento que deverá ser realizado exclusivamente em unidades de alta complexidade credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e seguindo os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A decisão foi uma resposta direta às inúmeras denúncias de complicações graves, incluindo casos de deformidade permanente e óbitos, decorrentes da aplicação inadequada do PMMA.

O conselho havia solicitado a revisão do uso da substância em janeiro, durante reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O PMMA, um plástico de aplicação industrial, é frequentemente utilizado na medicina como um preenchedor gel para correção de pequenas imperfeições nas camadas superficiais da pele.

No entanto, seu uso em camadas mais profundas, chamado de preenchimento subcutâneo, é considerado de alto risco e exigia, segundo a Anvisa, que o profissional fosse registrado e seguisse rigorosas normas de dosagem, local de aplicação e concentração. Com a proibição, procedimentos estéticos que empregavam o PMMA como alternativa para preenchimento facial ou corporal estarão vedados à prática médica.

A regra busca coibir a realização de intervenções por profissionais não qualificados e em locais que não atendam aos padrões de segurança. A exceção para portadores de HIV/Aids permanece, desde que em ambiente hospitalar e com acompanhamento especializado. A Anvisa, por sua vez, deve reforçar a fiscalização sobre a venda e o uso indevido do produto.

A iniciativa do CFM reflete uma preocupação crescente com a segurança dos pacientes em procedimentos invasivos e sinaliza um endurecimento nas regulamentações da área de estética médica no Brasil





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