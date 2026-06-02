CFM proíbe uso de PMMA para fins estéticos e处

O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso da substância PMMA para fins reparadores ou estéticos após casos de complicações e mortes. A medida entra em vigor em 2 de outubro e permite exceção apenas para pacientes com HIV.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu o uso da substância PMMA (polimetilmetacrilato) para fins reparadores ou estéticos. A medida entra em vigor em 2 de outubro e atinge uma prática comum em procedimentos estéticos, principalmente para aumento de volume de glúteos e rosto.

O PMMA é um plástico em forma de gel que não é absorvido pelo organismo, tornando-se permanente. Uma vez injetado, adere-se a músculos e ossos, e em casos de complicações, sua remoção exige longas cirurgias, pois o material fica entremeado em tecidos saudáveis.

A decisão foi motivada por tragédias recentes, como a morte da maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira, de 48 anos, em São Paulo, após aplicação nos glúteos e na coxa, e o caso da fisioterapeuta Cláudia Nunes, que vive o luto pela morte do noivo após preenchimento de PMMA no quadril. Ela descreve o sofrimento decorrente das múltiplas cirurgias, cicatrizes, dor e patologias persistentes.

A proibição do CFM permite uma única exceção: o tratamento em pacientes com HIV, para reparar perda de gordura no rosto ou corpo causada por medicamentos, desde que aplicado em postos, UPAs e hospitais credenciados pelo SUS. A partir da data de vigência, o médico que usar ou divulgar o PMMA para fins estéticos cometerá infração ética.

Apesar da proibição do CFM, a Anvisa mantém dois produtos com PMMA registrados para uso médico, mas reforça que não há indicação para uso meramente estético. O CFM informou que vai solicitar à Anvisa que banir completamente o produto, especialmente para pessoas leigas. O presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo, afirma que a entidade levará a resolução à agência para pedir providências no sentido de coibir o uso por não médicos.

A medida visa proteger a população de riscos graves à saúde decorrentes do uso estético do PMMA





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