Cesta de torcida fica mais cara: preços de itens tradicionais para acompanhar a seleção aumentam acima da inflação na Copa

Estudo da Scanntech mostra que alimentos e bebidas consumidos durante os jogos do Brasil tiveram altas significativas desde 2022, superando a inflação acumulada de cerca de 12%. Frango, cerveja e pipoca de micro-ondas estão entre os itens com maiores aumentos. Apesar disto, setor projeta maior consumo de frango em substituição à carne bovina, devido à busca por proteínas mais saudáveis e ao menor custo relativo.

Torcer para o Brasil está mais caro? A alta do preço da carne, da cerveja e de outros itens para assistir aos jogos da Copa pode ficar mais salgada para a torcida brasileira este ano - e não apenas por causa da carne.

Itens comuns em reuniões para torcer pelo Brasil em jogos da seleção acumulam um aumento superior ao da inflação, de cerca de 12%, registrada desde a última Copa. Para encher a grelha, só a linguiça não ficou mais cara. O frango teve alta de 18%, o pão de alho, de 15%, e a carne bovina, de 9%.

As bebidas também acompanham essa tendência: o preço da cerveja subiu 19% desde 2022, enquanto refrigerantes e sucos registraram aumentos ainda maiores, de 30% e 32%, respectivamente. Itens mais populares seguiram a mesma variação. A salsicha enlatada teve alta de 26%; os petiscos, como chips, ficaram 21% mais caros; a pipoca de micro-ondas subiu 20%; os lanches prontos, 19%; e o amendoim, 17%.

As estimativas foram feitas, a pedido da BBC News Brasil, pela Scanntech, empresa referência no setor varejista para compilar e analisar cupons fiscais emitidos por mercados de pequeno, médio e grande porte em todo o país. Os valores podem variar por diversos fatores, desde a localização e a rede de supermercado escolhida pelo consumidor até a marca dos produtos e, no caso da carne bovina, o corte adquirido.

Por isso, a empresa prefere não divulgar os preços médios de cada item. Os aumentos percentuais são valores aproximados, calculados a partir de uma base de cupons fiscais que, segundo a Scanntech, contempla as emissões de três em cada quatro estabelecimentos do setor. Porta-voz e diretora de marketing da Scanntech, Priscila Ariani diz não acreditar que o consumo voltado para a Copa vá cair por causa da alta dos preços.

Pelo contrário: desta vez, a maioria dos jogos acontece, para os brasileiros, à noite, o que pode até intensificar os encontros e facilitar a participação de quem normalmente não consegue deixar o trabalho para acompanhar uma partida realizada no meio da tarde, por exemplo. Mas a cesta média de compras para uma reunião diante da televisão deve mudar, acrescenta ela.

Segundo as estimativas da Scanntech, que fornece aos supermercados dados de inteligência para impulsionar o faturamento, a expectativa do setor é que, nesta Copa, as churrasqueiras tenham mais frango do que carne bovina. Isso se deve a vários fatores.

O primeiro, afirma a executiva, é que, embora o frango tenha registrado uma alta média de preços superior à da carne bovina, ele ainda custa muito menos e, diante do endividamento e da perda do poder de compra das famílias, tende a ter maior procura. Mas há também razões que vão além do preço. Entre elas está o fato de o frango ser menos gorduroso.

A característica, diz Ariani, agrada tanto quem busca fontes de proteína consideradas mais saudáveis quanto pessoas em tratamento com canetas emagrecedoras, conhecidas por provocar enjoos quando o paciente consome cortes gordurosos - em geral bovinos, mesmo os nobres, devido à gordura intramuscular.

"O consumo mudou muito ao longo desses quatro anos, a gente teve crescimentos exponenciais da vertente de saúde. A proteína é a vedete da vez, né? Só se fala em proteína", ela diz. Essa preocupação com hábitos saudáveis pode parecer paradoxal quando se fala de uma cesta de compras voltada à socialização, reconhece a executiva.

Ainda assim, ela afirma que é possível manter produtos associados à celebração sem abandonar os cuidados com a alimentação. Nesse contexto, a Scanntech observa, por exemplo, um aumento no consumo de cervejas light, que costumam ter preço mais elevado, mas ao mesmo tempo são ingeridas em menor quantidade. Para André Braz, coordenador dos Índices de Preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialista em política monetária e inflação, é difícil explicar de forma generalizada o aumento dos valores desses produtos.

Diversos fatores influenciam a formação dos preços, explica ele. O primeiro é a própria demanda. Quando a procura aumenta, como costuma ocorrer às vésperas e durante grandes torneios esportivos, os valores tendem a subir. O diagnóstico é reforçado por um estudo da Scanntech, que registrou vendas, em média, 24% maiores nos dias que antecederam jogos da Copa de 2022 e de competições disputadas no ano passado, como o Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental e a Libertadores.

Mas há fatores que vão além da demanda, especialmente no mercado de carne bovina, que enfrenta uma restrição de oferta ao mesmo tempo em que as exportações seguem aquecidas, diz o economista. O Brasil bateu recorde de exportações de carne bovina in natura no ano passado, mesmo com as sobretaxas impostas pelo presidente americano Donald Trump





bbcbrasil / 🏆 8. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflação Copa Preços Carne Cerveja Torcida Consumo Scanntech FGV Frango

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Custo da cesta básica sobe em SP, puxando salários mínimos para 8 mil reaisO levantamento do Dieese revelou que a cesta básica chegou ao preço mais alto em São Paulo, com R$ 952,20, afetando o poder de compra dos trabalhadores que já destinam 52% do salário mínimo ao alimento. O estudo destaca aumentos em arroz, feijão, leite integral e carne bovina, enquanto café em pó e óleo de soja caíram. A análise compara os custos nas capitais do Norte e Nordeste, onde a cesta é mais barata.

Read more »

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.

Read more »

Estudo revela que rede subterrânea de fungos chega a 110 quatrilhões de kmsRede subterrânea transporta para o solo cerca de 11% de todas as emissões humanas de CO₂; extensão da rede subterrânea é quase um bilhão de vezes a distância entre a Terra e o Sol

Read more »

Os países mais odiados na Copa do Mundo da Fifa, segundo estudoLevantamento da revista The Economist analisou as letras dos hinos das seleções do Mundial de 2026 e identificou referências a guerras, invasões e antigos impérios

Read more »