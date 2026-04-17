Head Topics

Cessar-Fogo entre Israel e Líbano Entra em Vigor, Mas Violações Ameaçam a Paz; Diplomatas Buscam Soluções Regionais

Internacional News

Cessar-Fogo entre Israel e Líbano Entra em Vigor, Mas Violações Ameaçam a Paz; Diplomatas Buscam Soluções Regionais
Cessar-FogoIsraelLíbano
📆4/17/2026 6:19 AM
📰CNNBrasil
185 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 94% · Publisher: 97%

Um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano entrou em vigor, com o objetivo de deter os combates com o Hezbollah. No entanto, o acordo foi rapidamente abalado por acusações de violação por parte de Israel. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Reino Unido buscam intensificar os esforços diplomáticos para acalmar as tensões regionais, com o vice-presidente americano JD Vance desempenhando um papel na intermediação da trégua e líderes mundiais se reunindo para discutir a segurança do Estreito de Ormuz.

Um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano entrou em vigor na quinta-feira, às 18h, horário de Brasília, com o objetivo de suspender os confrontos entre Israel e o Hezbollah , grupo paramilitar com apoio iraniano. A trégua foi marcada por celebrações efêmeras em Beirute, com fogos de artifício e disparos de comemoração logo após o início.

Contudo, as esperanças de paz foram rapidamente abaladas quando o exército libanês acusou Israel de violar o acordo, alegando uma série de atos de agressão poucas horas após a sua implementação. A CNN buscou um posicionamento oficial do exército israelense sobre as alegações. O conflito em curso com o Hezbollah tem sido um dos principais focos de tensão nas negociações que envolvem os Estados Unidos e o Irã, adicionando uma camada de complexidade à já delicada situação no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um evento em Las Vegas, buscou minimizar a percepção de uma guerra prolongada com o Irã, comparando a situação a conflitos americanos de maior duração. Trump também indicou que mudanças significativas poderiam estar próximas no que diz respeito à questão iraniana. Em uma manifestação pública de sua posição, o presidente utilizou a plataforma Truth Social para apelar ao Hezbollah por moderação e pela busca da paz. Ele declarou: Espero que o Hezbollah se comporte bem e de forma adequada durante este importante período. Será um GRANDE momento para eles se o fizerem. Chega de mortes. Precisamos finalmente de PAZ! A declaração visa pressionar o grupo a adotar uma postura mais pacífica em meio às crescentes tensões. Paralelamente aos esforços diplomáticos, um alto funcionário do governo americano revelou à CNN que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, desempenhou um papel fundamental na intermediação do cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Segundo o funcionário, Vance tem atuado incansavelmente nos bastidores, pressionando os israelenses por uma abordagem mais cautelosa no Líbano, pois acreditava que a cessação das perdas de vidas na região poderia contribuir para a desescalada das tensões regionais. Este envolvimento direto do vice-presidente demonstra a importância estratégica que os EUA atribuem à estabilidade no Oriente Médio. Em outra frente diplomática, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron, liderarão uma reunião virtual nesta sexta-feira, focada na reabertura do Estreito de Ormuz. Espera-se a participação de líderes de cerca de 40 países, que discutirão o apoio ao cessar-fogo e a necessidade de garantir a segurança e a navegabilidade das rotas marítimas vitais que atravessam o estreito. Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro britânico indicou que os líderes estabelecerão uma missão internacional com fins estritamente defensivos, com o objetivo de mobilizar um esforço militar conjunto para a reabertura do estreito assim que as condições permitirem. A cúpula também abordará o apoio às iniciativas da Organização Marítima Internacional para a segurança de embarcações e seus tripulantes, sublinhando a preocupação global com a liberdade de navegação em uma área de alta importância geoestratégica. Em relação à capacidade militar do Irã, um alto funcionário militar americano informou a parlamentares que, apesar dos bombardeios americanos e israelenses contra ativos militares iranianos, o país ainda possui um considerável arsenal, incluindo milhares de mísseis e drones de ataque unidirecionais. Essa capacidade representa uma ameaça contínua às forças americanas e aliadas na região. A informação, divulgada por funcionários da CNN como Kristen Holmes, Hira Humayun, Mohammed Tawfeeq, Sebastian Shukla, Michael Rios, Tamara Qiblawi, Sean Lyngaas e Alejandra Jaramillo, destaca a persistência do potencial bélico iraniano no cenário regional. As informações são complementadas por links que buscam contextualizar o Hezbollah e a complexa teia de conflitos no Oriente Médio, permitindo uma compreensão mais aprofundada da dinâmica geopolítica atual

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Cessar-Fogo Israel Líbano Hezbollah Oriente Médio

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump anuncia cessar-fogo de 10 dias entre Israel e LíbanoTrump anuncia cessar-fogo de 10 dias entre Israel e LíbanoNenhum dos dois lados tinha confirmado informação até o momento; presidente dos EUA também convida dois líderes para reunião conjunta na Casa Branca
Read more »

Trump Anuncia Cessar-Fogo Entre Israel e Líbano com Início Nesta Quinta-FeiraTrump Anuncia Cessar-Fogo Entre Israel e Líbano com Início Nesta Quinta-FeiraO presidente dos EUA, Donald Trump, divulgou que Israel e Líbano concordaram em um cessar-fogo de 10 dias, com início programado para esta quinta-feira. A notícia, porém, carece de confirmação oficial das partes envolvidas, e o Líbano já indicou relutância em dialogar diretamente com Israel. Trump pretende convidar líderes de ambos os países para a Casa Branca.
Read more »

Hezbollah vai respeitar cessar-fogo entre Israel e Líbano, diz parlamentar ligado ao movimento libanêsHezbollah vai respeitar cessar-fogo entre Israel e Líbano, diz parlamentar ligado ao movimento libanêsIbrahim al-Musawi, representante do Hezbollah no Parlamento libanês, disse que trégua seria respeitada se Israel interrompesse a totalidade dos ataques
Read more »

Cessar-Fogo entre Israel e Hezbollah Inicia sob Tensão Após Troca de AtaquesCessar-Fogo entre Israel e Hezbollah Inicia sob Tensão Após Troca de AtaquesUm cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Hezbollah entrou em vigor após uma troca de ataques pouco antes do prazo. Israel afirma que o Hezbollah lançou foguetes contra o norte do país, atingindo áreas civis, e respondeu atacando lançadores. Paralelamente, o primeiro-ministro de Israel confirmou a trégua, destacando a possibilidade de um acordo histórico com o Líbano, mas reiterando a demanda pelo desmantelamento do Hezbollah e recusando o recuo imediato das tropas israelenses.
Read more »

ONU saúda cessar-fogo entre Israel e Líbano e defende solução a longo prazoONU saúda cessar-fogo entre Israel e Líbano e defende solução a longo prazoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Cessar-fogo entre Israel e Líbano é frágil, diz pesquisador de HarvardCessar-fogo entre Israel e Líbano é frágil, diz pesquisador de HarvardSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »



Render Time: 2026-04-17 09:18:52