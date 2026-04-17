Cessar-Fogo entre Israel e Líbano Entra em Vigor, Mas Violações Ameaçam a Paz; Diplomatas Buscam Soluções Regionais

Um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano entrou em vigor, com o objetivo de deter os combates com o Hezbollah. No entanto, o acordo foi rapidamente abalado por acusações de violação por parte de Israel. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Reino Unido buscam intensificar os esforços diplomáticos para acalmar as tensões regionais, com o vice-presidente americano JD Vance desempenhando um papel na intermediação da trégua e líderes mundiais se reunindo para discutir a segurança do Estreito de Ormuz.

Um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano entrou em vigor na quinta-feira, às 18h, horário de Brasília, com o objetivo de suspender os confrontos entre Israel e o Hezbollah , grupo paramilitar com apoio iraniano. A trégua foi marcada por celebrações efêmeras em Beirute, com fogos de artifício e disparos de comemoração logo após o início.

Contudo, as esperanças de paz foram rapidamente abaladas quando o exército libanês acusou Israel de violar o acordo, alegando uma série de atos de agressão poucas horas após a sua implementação. A CNN buscou um posicionamento oficial do exército israelense sobre as alegações. O conflito em curso com o Hezbollah tem sido um dos principais focos de tensão nas negociações que envolvem os Estados Unidos e o Irã, adicionando uma camada de complexidade à já delicada situação no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um evento em Las Vegas, buscou minimizar a percepção de uma guerra prolongada com o Irã, comparando a situação a conflitos americanos de maior duração. Trump também indicou que mudanças significativas poderiam estar próximas no que diz respeito à questão iraniana. Em uma manifestação pública de sua posição, o presidente utilizou a plataforma Truth Social para apelar ao Hezbollah por moderação e pela busca da paz. Ele declarou: Espero que o Hezbollah se comporte bem e de forma adequada durante este importante período. Será um GRANDE momento para eles se o fizerem. Chega de mortes. Precisamos finalmente de PAZ! A declaração visa pressionar o grupo a adotar uma postura mais pacífica em meio às crescentes tensões. Paralelamente aos esforços diplomáticos, um alto funcionário do governo americano revelou à CNN que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, desempenhou um papel fundamental na intermediação do cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Segundo o funcionário, Vance tem atuado incansavelmente nos bastidores, pressionando os israelenses por uma abordagem mais cautelosa no Líbano, pois acreditava que a cessação das perdas de vidas na região poderia contribuir para a desescalada das tensões regionais. Este envolvimento direto do vice-presidente demonstra a importância estratégica que os EUA atribuem à estabilidade no Oriente Médio. Em outra frente diplomática, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron, liderarão uma reunião virtual nesta sexta-feira, focada na reabertura do Estreito de Ormuz. Espera-se a participação de líderes de cerca de 40 países, que discutirão o apoio ao cessar-fogo e a necessidade de garantir a segurança e a navegabilidade das rotas marítimas vitais que atravessam o estreito. Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro britânico indicou que os líderes estabelecerão uma missão internacional com fins estritamente defensivos, com o objetivo de mobilizar um esforço militar conjunto para a reabertura do estreito assim que as condições permitirem. A cúpula também abordará o apoio às iniciativas da Organização Marítima Internacional para a segurança de embarcações e seus tripulantes, sublinhando a preocupação global com a liberdade de navegação em uma área de alta importância geoestratégica. Em relação à capacidade militar do Irã, um alto funcionário militar americano informou a parlamentares que, apesar dos bombardeios americanos e israelenses contra ativos militares iranianos, o país ainda possui um considerável arsenal, incluindo milhares de mísseis e drones de ataque unidirecionais. Essa capacidade representa uma ameaça contínua às forças americanas e aliadas na região. A informação, divulgada por funcionários da CNN como Kristen Holmes, Hira Humayun, Mohammed Tawfeeq, Sebastian Shukla, Michael Rios, Tamara Qiblawi, Sean Lyngaas e Alejandra Jaramillo, destaca a persistência do potencial bélico iraniano no cenário regional. As informações são complementadas por links que buscam contextualizar o Hezbollah e a complexa teia de conflitos no Oriente Médio, permitindo uma compreensão mais aprofundada da dinâmica geopolítica atual





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