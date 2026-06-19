Cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, avanços na educação brasileira e promoção turística de Santa Catarina

Notícias diversas: cessar-fogo no Líbano, dados da Pnad Educação e iniciativa turística de Santa Catarina.

O estado de Santa Catarina tem ampliado sua presença internacional por meio do Meeting Brasil, apresentando ao mercado estrangeiro uma estratégia turística voltada às quatro estações do ano.

A iniciativa busca fortalecer a imagem do estado como um destino completo, seguro e diversificado, com experiências que contemplam natureza, cultura, gastronomia, inverno, bem-estar, eventos e negócios. Paralelamente, o Brasil se prepara para mais uma edição da Copa do Mundo, com a seleção brasileira - única presente em todas as edições do Mundial - já tendo enfrentado 49 países diferentes e acumulado 76 vitórias na história da competição.

Neste contexto, a Inflow promoveu um evento especial na Housi para acompanhar a abertura da Copa, proporcionando aos convidados uma experiência marcada por esporte, convivência e conforto, com o Puff Copa e a Poltrona Ergow integrando o ambiente e contribuindo para a acomodação do público. A ação reforça a conexão da marca com momentos de encontro e experiências compartilhadas.

Enquanto isso, no Oriente Médio, Israel e o Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo após intensos confrontos que resultaram na morte de 18 libaneses e 4 militares israelenses. O acordo, mediado pelos Estados Unidos, Catar e Irã, está previsto para entrar em vigor às 16h no horário local desta sexta-feira, com o objetivo de aliviar as tensões na região.

A informação foi confirmada por uma autoridade sênior dos EUA à agência Reuters, sob condição de anonimato, que detalhou: "Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo". A autoridade acrescentou que negociadores dos Estados Unidos e do Catar chegaram ao acordo com ajuda do Irã e que, após a troca de tiros ocorrida mais cedo, ambos os lados estão agora em um cessar-fogo.

No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Educação (Pnad Educação), divulgada pelo IBGE, revelam avanços significativos na educação. Pela primeira vez desde a criação da pesquisa, a proporção de brasileiros acima de 15 anos que não sabem ler ou escrever ficou abaixo de 5%.

Além disso, constata-se que pela primeira vez mais da metade de pretos ou pardos com 25 anos ou mais terminou o ensino médio. A pesquisa também aponta que o trabalho e a falta de interesse nos estudos são os principais motivos que levam jovens de 14 a 29 anos a deixarem as salas de aula. Embora o tempo que o brasileiro fica na escola tenha aumentado, ainda há mais adultos sem ensino fundamental do que com graduação.

Em outro caso de destaque, investigações apontam que Ronaldo Henrique Souza Peixoto esteve com amigos na comunidade César Maia, onde o grupo foi sequestrado por traficantes; o corpo do garoto foi encontrado dois dias depois





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