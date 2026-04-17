Cessar-fogo de Dez Dias Entre Israel e Líbano Entra em Vigor com Apoio Internacional

Um acordo de cessar-fogo de dez dias, mediado pelos EUA, foi anunciado entre Israel e Líbano. O pacto busca abrir caminho para negociações de paz duradouras, apesar de Israel manter uma zona de segurança no sul do Líbano e o Hezbollah impor suas condições.

Um cessar-fogo de dez dias entrou em vigor entre Israel e Líbano , com a esperança de abrir caminho para negociações de paz. O acordo, facilitado pelos Estados Unidos, prevê a possibilidade de prorrogação caso as conversas de resolução de questões pendentes mostrem progresso. Os termos do acordo estipulam que Israel mantém seu direito à autodefesa contra ataques planejados, iminentes ou em andamento.

Por sua vez, o Líbano compromete-se a tomar medidas significativas para impedir que o Hezbollah e outros grupos armados não estatais realizem ataques contra alvos israelenses. As forças de segurança libanesas assumem a responsabilidade exclusiva pela segurança do Líbano. Ambos os países solicitaram o contínuo apoio dos EUA como mediador em novas conversas diretas. A declaração conjunta classificou a trégua como um gesto de boa vontade de Israel, visando possibilitar negociações de boa-fé para um acordo de segurança e paz permanente. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, saudou a trégua como uma oportunidade para um acordo de paz histórico. O seu homólogo libanês, Nawaf Salam, expressou a esperança de que o acordo permita o retorno dos deslocados às suas casas. O Hezbollah, por sua vez, sinalizou sua disposição para aderir ao cessar-fogo, mas com a condição de uma suspensão completa dos ataques em todo o Líbano e nenhuma liberdade de movimento para as forças israelenses. O grupo, embora com forte presença no Líbano, não faz parte do aparato de segurança governamental. O Irã, que apoia o Hezbollah, saudou o cessar-fogo, expressando solidariedade ao Líbano. Teerã insistiu que seu próprio acordo de trégua com os EUA deveria incluir o Líbano, algo que os EUA e Israel rejeitaram. O secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou o papel dos EUA e instou todas as partes ao cumprimento total do direito internacional. A União Europeia, através da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e da chefe da diplomacia, Kaja Kallas, considerou o acordo um alívio e enfatizou a importância de recuar da violência para criar espaço para negociações de paz duradoura. Contudo, Netanyahu declarou que as tropas israelenses manterão uma zona de segurança de 10 km no sul do Líbano, citando a necessidade de bloquear o perigo de invasão. Israel reocupou o sul do Líbano após ataques do Hezbollah no início de março, alegando que essa zona era essencial para proteger as comunidades no norte de Israel. Mesmo com tréguas anteriores, ataques transfronteiriços eram frequentes. As raras conversas diretas entre Israel e Líbano ocorreram em Washington, visando aliviar a tensão que resultou em ataques aéreos mortais em Beirute e combates no sul do país. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o acordo após conversas com Aoun e Netanyahu, sem mencionar o envolvimento direto do Hezbollah. Posteriormente, Trump pediu nas redes sociais ao Hezbollah que se comportasse de maneira adequada durante este período crucial. Netanyahu, embora saudando a trégua, indicou que poucas concessões foram feitas no terreno. Relatos sugerem que o anúncio do cessar-fogo pode ter surpreendido o próprio gabinete de segurança israelense, com uma reunião de emergência convocada com apenas cinco minutos de antecedência e sem votação formal sobre o acordo





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