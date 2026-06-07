Certificados de Recebíveis do Agronegócio voltam aos maiores níveis históricos

Os certificados de recebíveis do agronegócio voltaram aos maiores níveis históricos em 2026, devido ao aumento da percepção de risco no setor agropecuário e à cautela maior dos investidores diante do cenário macroeconômico atual.

Certificados de Recebíveis do Agronegócio voltaram aos maiores níveis históricos em 2026 devido ao aumento da percepção de risco no setor agropecuário e à cautela maior dos investidores diante do cenário macroeconômico atual.

Quanto maior o spread, maior é o prêmio exigido pelo mercado para compensar o risco da operação. Segundo Marilia Fontes, os spreads dos CRAs chegaram a operar próximos de 0,8% em julho de 2025, mas avançaram para cerca de 1,68% em maio de 2026. O movimento lembra o cenário observado em 2023, quando eventos de crédito elevaram a percepção de risco no mercado privado após casos como Lojas Americanas e Light.

O setor enfrenta várias instabilidades, desde fertilizantes e custos de insumos até commodities agrícolas que ficaram muito tempo com preços baixos. Além do risco climático ligado ao El Niño, que pode prejudicar ainda mais o agro. Não vejo ainda como uma mega oportunidade. Vejo mais como um mercado que passou a precificar de forma mais justa os níveis de risco atuais





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