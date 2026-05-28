Cerro Porteño vence Sporting Cristal por 2 a 0 e se aproxima da classificação na Libertadores

Em partida válida pela fase de grupos, o Cerro Porteño derrotou o Sporting Cristal por 2 a 0, com gols de Pablo Vegetti e Cecilio Domínguez. O meio-campista paraguaio foi o grande destaque da partida, participando dos dois lances e criando outras chances. A vitória coloca o time de Assunção em boa situação na competição.

O Cerro Porteño venceu o Sporting Cristal por 2 a 0 em uma partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo, realizado no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, foi marcado pela superioridade do time paraguaio, que controlou as ações ofensivas e converteu suas oportunidades em gol.

A equipe peruana, apesar de some tentativas, não conseguiu superar a defesa adversária e saiu de campo sem marcar. A vitória coloca o Cerro Porteño em uma posição confortável no grupo, enquanto o Sporting Cristal precisa reagir nos próximos jogos. O destaque da partida foi o meio-campista Cecilio Domínguez, que participou diretamente dos dois gols e criou várias chances para seus companheiros.

Os gols foram anotados por Pablo Vegetti, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Cecilio Domínguez, aos 15 minutos da etapa complementar, este último de pênalti. A defesa do Cerro Porteño, liderada por Matías Pérez e Gustavo Velázquez, foi sólida e neutralizou os poucos ataques do Sporting Cristal. O goleiro Farr não foi exigido em momentos de grande perigo. Já o ataque paraguaio foi eficiente, com bom toque de bola e infiltrações na área rival. O técnicooccer





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