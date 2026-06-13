Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reúne apresentações musicais e atrações culturais

A Copa do Mundo de 2026 começou com uma cerimônia de abertura emocionante no Estádio Azteca, com shows de Anitta, Katy Perry, LISA e Future. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14) contra o Marrocos.
A cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca, marcando o início do torneio. A seleção anfitriã, os Estados Unidos, enfrentou o Paraguai e venceu por 4 a 1.
Antes da bola rolar, o show de abertura contou com shows de Anitta, Katy Perry, LISA e Future. A abertura nos Estados Unidos foi a terceira do Mundial de 2026, após o México e o Canadá terem realizado suas cerimônias antes da festa norte-americana. Personalidades do Brasil e de outras partes do mundo celebraram a abertura, incluindo Owen Wilson, Sofia Vergara, Paris Hilton, Jamie Foxx, Tom Cruise e David Beckham.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C. A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls. A Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial, enfrentando também o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.
A Globo bateu recorde em primeiro dia de transmissões da Copa do Mundo, enquanto a estreia da Copa do Mundo decolou audiência do SBT, que ficou em segundo lugar
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