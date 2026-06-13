Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reúne apresentações musicais e atrações culturais

Esportes News

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reúne apresentações musicais e atrações culturais
Copa Do MundoAnittaKaty Perry
📆6/13/2026 7:19 AM
📰Lance!
52 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 51%

A Copa do Mundo de 2026 começou com uma cerimônia de abertura emocionante no Estádio Azteca, com shows de Anitta, Katy Perry, LISA e Future. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14) contra o Marrocos.

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca, marcando o início do torneio. A seleção anfitriã, os Estados Unidos, enfrentou o Paraguai e venceu por 4 a 1.

Antes da bola rolar, o show de abertura contou com shows de Anitta, Katy Perry, LISA e Future. A abertura nos Estados Unidos foi a terceira do Mundial de 2026, após o México e o Canadá terem realizado suas cerimônias antes da festa norte-americana. Personalidades do Brasil e de outras partes do mundo celebraram a abertura, incluindo Owen Wilson, Sofia Vergara, Paris Hilton, Jamie Foxx, Tom Cruise e David Beckham.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C. A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls. A Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial, enfrentando também o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.

A Globo bateu recorde em primeiro dia de transmissões da Copa do Mundo, enquanto a estreia da Copa do Mundo decolou audiência do SBT, que ficou em segundo lugar

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Copa Do Mundo Anitta Katy Perry Seleção Brasileira Marrocos

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Veja quem se apresenta na 1ª cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026Veja quem se apresenta na 1ª cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026Primeira festa do Mundial acontece nesta quinta-feira, no Estádio Azteca, no México
Read more »

Copa do Mundo 2026: acompanhe ao vivo a cerimônia de aberturaCopa do Mundo 2026: acompanhe ao vivo a cerimônia de aberturaNone - Terra
Read more »

Copa do Mundo 2026: fãs manifestam 'decepção' com cerimônia de abertura no México; veja as reaçõesCopa do Mundo 2026: fãs manifestam 'decepção' com cerimônia de abertura no México; veja as reaçõesApresentações no Estádio Azteca contaram com participações Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná e Belinda
Read more »

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.
Read more »



Render Time: 2026-06-13 10:19:46