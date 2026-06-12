Cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá tem shows e falha técnica em escultura da taça

Abertura do Mundial de 2026 no Canadá foi marcada por apresentações de artistas locais e um erro na alegoria da taça. Cerimônia antecedeu jogo entre Canadá e Bósnia.
A cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá ocorreu no estádio BMO Field, em Toronto , com shows de diversos artistas locais. O evento, que antecedeu a partida entre a seleção canadense e a Bósnia pelo Grupo B, foi marcado por apresentações musicais de Sanjoy , Nora Fatehi e Vegedream , além de performances de dança.
A maioria dos torcedores presentes era canadense, embora o estádio não estivesse completamente cheio. No entanto, a cerimônia também teve um contratempo técnico: uma escultura gigante que representava a taça do torneio apresentou falhas e não pôde ser vista completamente, lembrando um problema semelhante ocorrido na abertura da Copa no México. As imagens do evento mostram ainda momentos de descontração, como torcedores do Canadá e da Bósnia posando juntos para fotos.
A partida de estreia do Grupo B, entre Canadá e Bósnia, estava marcada para as 16h no horário de Brasília. A transmissão da cerimônia e dos jogos foi feita por canais como CazéTV, TV Globo, SBT e SporTV. A abertura no Canadá foi um dos primeiros eventos da Copa do Mundo de 2026, que conta também com uma abertura nos Estados Unidos, em Los Angeles, com transmissão ao vivo.
A Copa, realizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México, tem gerado grande mobilização em todo o continente, com eventos em bares, praias e arenas, além de shows com artistas como Anitta e João Gomes. Fora de campo, outras notícias também se destacam: um jogador de Gana ficou de fora da estreia após ser barrado pelo Canadá por acusações de estupro; a Panini lançou um pacote extra de figurinhas com jogadores que ficaram de fora do álbum original, como Neymar; e o STF retomou julgamento sobre a 'revisão da vida toda' do INSS.
Para os dias de jogos do Brasil, bancos terão horário especial de funcionamento, dependendo do horário das partidas
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