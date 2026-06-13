Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 nos EUA reúne Anitta, LISA, Rema e outros astros internacionais

A festa de abertura do primeiro Mundial organizado por três países destacou-se com performances de artistas globais, incluindo a brasileira Anitta e a sul-coreana LISA, além de Future, Tyla e Rema. Katy Perry deve aparecer antes da primeira partida. A cerimônia no México teve Shakira e no Canadá, Alanis Morissette.

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026, realizada nos Estados Unidos, marcou o início do primeiro Mundial organizado em três países, com EUA , México e Canadá como sedes.

O evento, que aconteceu no SoFi Stadium em Los Angeles, reuniu grandes nomes da música internacional e foi transmitido para todo o mundo. A festa de abertura destacou-se pela diversidade cultural, refletindo a natureza multi-país do campeonato. As apresentações começaram com o rapper Future e a cantora Tyla, dois importantes representantes da cena hip-hop norte-americana.

Em seguida, o palco foi tomado por LISA, do grupo sul-coreano BLACKPINK, pela brasileira Anitta e pelo cantor nigeriano Rema, que juntos interpretaram "Goals", uma das músicas oficiais da competição. A FIFA anunciou ainda que os hinos nacionais serão interpretados pela dupla country americana Dan + Shay e pelo grupo paraguaio Purahei Soul, reforçando o caráter continental da Copa. Espera-se que a cantora pop Katy Perry também faça uma breve aparição antes do início da primeira partida.

Essas atrações seguem o padrão das cerimônias de abertura de Mundiais, que buscam unir entretenimento e esporte em espetáculos de grande escala. A cerimônia de abertura no México, realizada na quinta-feira (11), teve como grande destaque a colombiana Shakira, que empatou o público com seus sucessos. No Canadá, na sexta-feira (12) mais cedo, a cantora canadense Alanis Morissette emocionou os espectadores ao cantar o hino nacional, em um momento solene que antecedeu as festas nos estádios.

Esses três eventos de abertura, um em cada país-sede, simbolizam a cooperação entre as nações organizadoras e a intenção de celebrar as culturas locais em um torneio global. As imagens do evento principal em Los Angeles mostraram a taça da Copa do Mundo sendo exibida com toldos e efeitos visuais, enquanto os artistasPerformavam em um palco high-tech projetado para celebrar os 48 times participantes e o legado do futebol mundial.

A presença de Anitta reforça a representatividade brasileira e latina em um dos maiores palcos do planeta, enquanto LISA destaca a influência do K-pop na cena musical global. Rema traz a energia da música africana, e Future e Tyla consolidam o hip-hop e o R&B como pilares da cultura pop americana.

A escolha de Dan + Shay para os hinos reforça a identificação com o país-sede principal, os EUA, enquanto Purahei Soul adiciona um elemento sul-americano à trilha sonora do evento. A expectativa por Katy Perry, uma das pop stars mais conhecidas mundialmente, eleva ainda mais o perfil do espetáculo. A cerimônia também incluiu coreografias, projeções visuais e homenagens aos países participantes, tudo transmitido em alta definição para bilhões de telespectadores.

A organização da Copa 2026 promete que cada partida terá sua própria abertura temática, mas o show do SoFi Stadium foi o ponto alto da festa de abertura oficial. Atletas de todos os times desfilaram no gramado antes do jogo inaugural, em um momento que uniu esporte e cultura. A imprensa internacional destacou a ousadia da produção, com Custos estimados em milhões de dólares, e a mensagem de união e paz, típica desses eventos.

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