Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no Canadá featuring artistas como Alanis Morissette e Alessia Cara

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 em Toronto, Canadá, com apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e outros, antes do jogo Canadá vs Bósnia e Herzegovina.

Após a abertura da Copa do Mundo de 2026 no México, o Canadá será a próxima nação a realizar sua cerimônia oficial de celebração do torneio.

O evento está marcado para esta sexta-feira, dia 12, no Estádio de Toronto, e acontecerá uma hora e meia antes do início da partida da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina, marcada para às 16h no horário de Brasília. A cerimônia de abertura está programada para começar às 14h30, seguindo o modelo adotado nas demais sedes da competição, com a Fifa organizando um espetáculo que combina música e apresentações culturais representando a identidade do país anfitrião.

A festa promete ser grandiosa, com uma lineup diversificada de artistas canadenses e internacionais, destacando-se nomes como Alanis Morissette, Alessia Cara, a cantora palestino-libanesa Elyanna, Jessie Reyez, o veterano Michael Bublé, a dançarina e atriz Nora Fatehi, o produtor Sanjoy, o artista francês Vegedream e o cantor e compositor indigenous William Prince. A cerimônia buscará homenagear tanto as tradições locais quanto a diversidade multicultural do Canadá.

Entre os momentos aguardados está a performance de Jessie Reyez e El Yanna, que devem interpretar a canção "Illuminate". Alessia Cara, conhecida por hits como "Here" e "Scars To Your Beautiful", assumirá o palco em outro momento para cantar "Wild Things", enquanto William Prince deve comandar os primeiros minutos do show, abrindo a cerimônia com elementos que celebram as raízes e a história do Canadá.

A setlist também deve incluir referências à cena musical contemporânea do país, refletindo sua rica produção artística. Apesar dos rumores iniciais sobre a possível presença do ex-presidente americano Donald Trump no jogo de estreia dos Estados Unidos,ficou confirmado que ele não comparecerá ao evento. A cerimônia canadense ocorre poucos dias após a abertura inaugural no México, que também contou com uma grande produção artística.

Como em Toronto, o evento mexicano foi pensado para refletir a cultura local e criar uma festa visualmente impactante para o público worldwide. A Fifa tem investido em cerimônias de abertura que vão além do futebol, transformando cada sede em um palco para a expressão cultural nacional. A escolha dos artistas para Toronto busca equilibrar gêneros, origens étnicas e gerações,mostrando o Canadá como uma nação plural.

Alanis Morissette, ícone dos anos 1990, representa a força do rock feminino, enquanto Alessia Cara e Jessie Reyez trazem o pop e R&B contemporâneo. Elyanna, acrescentando uma perspectiva do Oriente Médio, e William Prince, com sua herança indígena, reforçam o compromisso com a inclusão. Michael Bublé, cantor de jazz e pop conhecido globalmente, deve apresentar algum de seus sucessos clássicos.

Nora Fatehi, dançarina de Bollywood e de música pop, deve contribuir com coreografias vibrantes, enquanto Sanjoy e Vegedream trazem influências da cena eletrônica e do hip-hop francófono. A expectativa é de que a cerimônia seja transmitida para milhões de telespectadores em todo o mundo, antecipando o clima de festa que acompanhará os jogos da Copa do Mundo de 2026, que será sediada conjuntamente por Canadá, México e Estados Unidos.

Essa edição histórica, com 48 seleções participantes, promete ser a maior de todos os tempos, e as cerimônias de abertura em cada sede são parte fundamental da experiência global do torneio. A cerimônia em Toronto, portanto, não apenas celebram o início da campanha canadense no campo, mas também afirmam o papel do país como anfitrião e sua contribuição para a cultura pop mundial.

O evento no Estádio de Toronto deve durar aproximadamente 90 minutos, com ingressos para o jogo incluindo acesso à apresentação. Para os que acompanharão em casa, a transmissão ao vivo estará disponível nas redes oficiais da Fifa e nas emissoras parceiras





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