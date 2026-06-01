Cepeda questiona resultados da votação e acusa rival de fraude

O candidato do governo à Presidência da Colômbia, Iván Cepeda, questionou os resultados da votação no primeiro turno, realizada neste domingo, 31. Ele disse que há indícios de fraude em algumas seções e que não iria comentar o resultado até que a questão seja esclarecida.
O candidato do governo à Presidência da Colômbia, Iván Cepeda , questionou os resultados da votação no primeiro turno, realizada neste domingo, 31. Ele disse que há indícios de fraude em algumas seções e que não iria comentar o resultado até que a questão seja esclarecida.
O presidente Gustavo Petro também questionou o resultado dos votos, afirmando que 800 mil eleitores falsos foram incluídos na votação, que não estariam no censo do país. A eleição colombiana foi acompanhada por diversos grupos de observadores internacionais, que acompanharam o processo de organização, votação e apuração. Em seu discurso, Cepeda fez uma série de ataques ao rival, chamando-o de 'ladrão dos ladrões' e acusando-o de querer acabar com as medidas de proteção ao meio ambiente e às mulheres.
O senador também pediu que seja feita uma investigação sobre os recursos usados pela campanha rival em redes sociais. A segurança pública é um dos principais temas da eleição, com a Colômbia vivendo sua maior onda de violência em uma década. Em 2025, 14 mil pessoas foram mortas no país, e a média de mortos por homicídio é de 221 a cada 100.000 homens, quase dez vezes a mais do que no Brasil.
A campanha também foi marcada por um assassinato, no ano passado, do senador Miguel Uribe, pré-candidato à Presidência. O atual presidente, Gustavo Petro, adotou uma estratégia chamada de 'paz total', que previa negociações com grupos criminais e guerrilheiros que voltaram à ativa após o acordo de paz com as Farc, em 2016. Cepeda quer seguir nos esforços de diálogo e defender que o crime seja combatido via desmonte de suas redes financeiras.
A segurança é a bandeira principal dos candidatos de oposição, em particular porque têm o argumento de que essa degradação da segurança se deve ao fracasso do programa de Paz Total de Petro
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