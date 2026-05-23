CEO do AtlasIntel garante metodologia robusta e visão da queda de Bolsonaro

CEO do AtlasIntel, Andrei Roman, não teme ação do PL/Flávio Bolsonaro contra pesquisa que aponta queda do senador, defends robust methodology, and explains audio testing.

Andrei Roman , CEO do AtlasIntel, diz estar muito seguro da metodologia aplicada e que queda de intenções de voto do senador também já são percebidas em outros levantamentos.

Andrei Roman, CEO do AtlasIntel, não teme ação do PL/Flávio Bolsonaro contra pesquisa que aponta queda do senador. Ele defende a metodologia robusta do instituto e explica que o áudio de Flávio foi testado separadamente, sem contaminar os resultados principais. Roman destaca que a queda do senador já é vista em outros levantamentos





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