CEO da ABBC contesta percepção de que bancos lucram com juros elevados e aponta caminhos para a economia

Leandro Vilain, líder da ABBC, discute os efeitos negativos dos juros altos sobre o endividamento das famílias brasileiras e defende que o setor financeiro prefere um cenário de produtividade e crescimento sustentável.
O cenário econômico brasileiro atravessa um momento de extrema cautela, marcado por taxas de juros que pressionam tanto o setor produtivo quanto o consumidor final. Leandro Vilain, CEO da Associação Brasileira de Bancos ( ABBC ), apresentou uma perspectiva contraintuitiva para muitos, ao afirmar categoricamente que o sistema financeiro nacional não extrai benefícios de um ambiente de juros elevados .
Em uma análise aprofundada concedida ao programa CNN Money, o executivo destacou que as taxas de juros em patamares restritivos agem como um dreno sobre a renda das famílias, solapando a capacidade de pagamento dos tomadores e, consequentemente, impulsionando os índices de inadimplência. Esse fenômeno gera uma espiral negativa que reduz a atividade econômica, afetando a saúde financeira das instituições que dependem de um ciclo de crédito saudável e sustentável para prosperar no longo prazo. Para o setor bancário, o cenário ideal está longe de ser a alta margem sobre juros; o que o sistema realmente almeja é um crescimento econômico consistente, pautado pelo pleno emprego, aumento da renda média e ganhos de produtividade em todas as esferas da economia. Vilain ressalta a importância de distinguir a qualidade do crédito que circula na praça. Quando as famílias buscam financiamento para bens duráveis, como a aquisição de um imóvel ou de um veículo que será utilizado como ferramenta de trabalho, estamos diante de um investimento na capacidade produtiva da sociedade, o que é visto de forma positiva e segura. O perigo, segundo o CEO, reside no crédito utilizado para cobrir despesas de consumo não produtivo ou quando os cidadãos recorrem a mecanismos emergenciais de dívida, como o uso rotativo do cartão de crédito para pagar contas básicas. Esse comportamento indica uma deterioração do poder de compra que, inevitavelmente, sobrecarrega o sistema financeiro com ativos de difícil recuperação. Atualmente, o Brasil enfrenta um desafio estrutural referente ao endividamento das famílias, cujos índices atingiram patamares históricos nos últimos levantamentos. Com o comprometimento da renda familiar oscilando entre 29% e 30%, o cenário torna-se um alerta crítico para a sustentabilidade do mercado de crédito. Vilain argumenta que não existe uma solução mágica para reverter esse quadro, visto que o endividamento é um fenômeno multifatorial. Ele esclarece que o país colhe agora os reflexos de um ciclo prolongado de taxas elevadas, uma medida que, embora tenha sido necessária para o controle inflacionário, impôs um fardo severo à economia real. A saída definitiva, na visão da ABBC, passa por um esforço coletivo de educação financeira, permitindo que o consumidor tome decisões mais conscientes, aliado a uma política macroeconômica que priorize o crescimento real e o desenvolvimento de empregos produtivos, capazes de gerar renda genuína e permitir que o sistema financeiro volte a operar com foco no desenvolvimento econômico, em vez de atuar apenas na gestão de riscos e de inadimplência
Economia Brasileira Juros Elevados Endividamento ABBC Inadimplência
