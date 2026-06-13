Centro Presidencial Obama abre em Chicago: um marco de US$ 850 milhões

O Centro Presidencial Obama, com seu design inovador e custo recorde, será inaugurado em 19 de junho. O campus de 7,8 hectares oferece museu, quadra de basquete e horta, e busca inspirar o futuro da democracia.

O topo do Centro Presidencial Obama , em seu iluminado Salão Nobre, é o lugar ideal para contemplar a vista panorâmica. As paisagens são impressionantes: o complexo se estende ao redor dos lados sul e oeste de Chicago , bem como do azul ultramarino do Lago Michigan.

Mas, mais do que isso, é um momento para fazer uma pausa após subir vários andares repletos de história e do legado político do ex-presidente dos EUA Barack Obama, memórias ainda frescas para muitos. Acima, uma obra de arte monumental do artista Idris Khan cria a ilusão de uma ascensão contínua. Trechos do famoso discurso do presidente Obama em Selma, Alabama, são impressos e sobrepostos, subindo em uma faixa azul até alcançarem uma borda de luz.

Em Selma, e em outros lugares, o ex-presidente frequentemente falava sobre moldar o destino coletivamente. E essa parece ser a mensagem final ao subir pelo museu: o futuro incerto e vasto. No dia 19 de junho, coincidindo com o Juneteenth, o tão aguardado centro finalmente abrirá ao público. Sua construção durou mais de uma década e custou US$ 850 milhões, um valor que continuou a crescer, tornando-se de longe a biblioteca presidencial mais cara da história.

Isso porque não se trata apenas de um único edifício. Em vez disso, é um campus inteiro, projetado pelos arquitetos Tod Williams e Billie Tsien, e que apresenta 28 novas instalações criadas especificamente para o local, de alguns dos artistas mais importantes da atualidade. O Museu do Centro Presidencial Obama oferece vistas de Chicago e do Lago Michigan.

O projeto transforma o conceito tradicional de uma biblioteca presidencial arquivística em um extenso campus de 7,8 hectares que oferece um museu, eventos comunitários, uma horta, uma quadra de basquete com dimensões oficiais da NBA e uma nova filial da Biblioteca Pública de Chicago. Na preparação para a inauguração, o ex-presidente passou por uma maratona de ações promocionais, jogando Wordle com Stephen Colbert, um Feliz Dia de Star Wars ao lado de Mark Hamill (que interpretou Luke Skywalker na franquia) em frente ao centro.

A imponente estrutura de granito do museu também já foi chamada de Obamalisco, às vezes de forma depreciativa, outras vezes carinhosamente. A CNN teve acesso antecipado ao centro esta semana, durante o período de inauguração experimental, que recebeu integrantes da comunidade como os primeiros visitantes. O campus já fervilhava de atividade, mesmo com a conclusão das obras, paisagismo e instalações artísticas.

Alunos em excursões escolares chegavam e grupos faziam fila para visitar as exposições, subindo as escadas rolantes até a vibrante janela vertical de 25 metros de altura da artista abstrata Julie Mehretu. O arquiteto Billie Tsien disse que foi emocionante ver os visitantes lotando o campus. Você tem a sensação, quando as pessoas entram, olham para cima e sentem que aquilo lhes pertence, que é delas, disse ela durante uma entrevista no prédio do Fórum do centro.

Os visitantes na escada rolante admiram a janela vertical pintada por Julie Mehretu, Ascensão do Sol, que se estende por vários andares. Apesar das comparações pitorescas, Williams e Tsien basearam o formato do museu na imagem de quatro mãos se unindo, promovendo a ideia de que muitas mãos moldam um lugar, segundo o centro. Não me importo com os nomes, disse Williams.

Acho que só nos importamos com o que ele é, o que faz e o que será no futuro. Nós o concebemos como um edifício para 500 anos, então cada decisão tomada teve como objetivo criar algo que parecesse duradouro e atemporal, acrescentou Tsien. Espero que, quando as pessoas vierem ao centro, venham com o coração aberto em relação ao futuro da democracia, da imaginação coletiva, da narrativa coletiva e da crença coletiva.

Independentemente do que se veja no edifício de estilo brutalista, o centro está destinado a se tornar uma importante instituição cultural e um destino imperdível. Rompendo com a tradição, ele também é administrado pela Fundação Obama, uma organização sem fins lucrativos, em vez do NARA (Arquivo Nacional e Administração de Documentos). O próprio arquivo presidencial, administrado pelo NARA, será totalmente digitalizado pela primeira vez, o que significa digitalizar cerca de 30 milhões de páginas, segundo a Fundação Obama.

Partes do arquivo estão em exibição no museu. O centro recebeu o apelido de Obamalisco devido ao seu formato monolítico. Mas a união de quatro mãos foi uma das referências reais para o formato do projeto do museu. Sobre o impacto na gentrificação da zona sul da cidade, a própria localização também foi alvo de controvérsia.

O projeto está inserido no histórico Jackson Park, uma decisão que gerou batalhas judiciais, com um grupo ambientalista processando a cidade de Chicago por permitir a construção de um projeto privado em terreno público





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