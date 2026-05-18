Centro de Saúde da Mulher amplia acesso à saúde em Barra do Piraí com atendimento especial

A ação da Secretaria Municipal de Saúde facilitou o acesso de mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante a semana, permitindo que realizem consultas ginecológicas, exames preventivos e consultas com e sem agendamento no Centro de Saúde da Mulher de Barra do Piraí.

Centro de Saúde da Mulher realiza atendimento especial neste sábado (16) e amplia acesso aos serviços de saúde em Barra do Piraí. A ação da Secretaria Municipal de Saúde facilitou o acesso de mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante a semana.

Há uma semana, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma edição do atendimento especial no Centro de Saúde da Mulher, entre as 8h às 12h, com objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde para mulheres que, devido à rotina intensa, encontram dificuldades para comparecer à unidade durante os dias úteis





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