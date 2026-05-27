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Centro Cultural Cauby Peixoto torna‑se referência nacional na democratização da cultura, destaca pesquisa em seminário internacional

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Centro Cultural Cauby Peixoto torna‑se referência nacional na democratização da cultura, destaca pesquisa em seminário internacional
Políticas CulturaisDescentralização CulturalAcesso À Cultura
📆5/27/2026 11:39 AM
📰jornalodia
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Vereador Leonardo Giordano apresentou, no XV Seminário Internacional de Políticas Culturais, um estudo sobre o Centro Cultural Cauby Peixoto, evidenciando seu papel como modelo de descentralização cultural e de ampliação do acesso democrático à cultura na Zona Norte de Niterói.

Niterói reafirma o destaque da sua política cultural ao divulgar, durante o XV Seminário Internacional de Políticas Culturais , uma pesquisa detalhada sobre o Centro Cultural Cauby Peixoto .

A apresentação, feita pelo vereador Leonardo Giordano, evidenciou a importância do primeiro equipamento cultural público da Zona Norte da cidade como modelo de descentralização artística e de ampliação do acesso democrático à cultura. O estudo, desenvolvido a partir de documentos históricos, entrevistas com gestores e moradores, e análise do processo de restauro do casarão onde o centro está instalado, demonstra como a presença física do espaço transformou o bairro Fonseca, fortalecendo laços comunitários, valorizando a memória local e consolidando o direito à cultura como elemento intrínseco ao território.

Fundado pela Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e sediado em um edifício histórico renovado, o Centro Cultural Cauby Peixoto abriga teatro, salas de ensaio, galerias de exposição, ambientes multiuso e áreas de convivência. Cada um desses ambientes foi pensado para atender a diferentes etapas da produção artística - da criação à formação de novos talentos - e, simultaneamente, para preservar e divulgar a história cultural da região norte da cidade.

Durante a conferência, Giordano ressaltou que o centro funciona como um ponto de convergência entre políticas públicas, iniciativa da sociedade civil e participação popular, mostrando que a cultura pode ser um agente de desenvolvimento territorial quando inserida de forma sólida no cotidiano dos cidadãos.

"O Cauby Peixoto é a materialização de uma política pública que tem o território como prioridade e o cidadão como titular do direito cultural. Compartilhar essa trajetória num fórum de alcance nacional como o Seminário Internacional de Políticas Culturais amplia o debate sobre cidades mais democráticas, inclusão e participação social", declarou o vereador, que também ocupa a presidência da Comissão de Cultura e Patrimônio da Câmara Municipal e já exerceu a Secretaria de Culturas.

O seminário, organizado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, vinculada ao Ministério da Cultura, reúne anualmente pesquisadores, gestores, estudantes e agentes culturais de diferentes estados brasileiros e de países da América Latina. O objetivo é promover o intercâmbio de experiências, analisar os desafios contemporâneos das políticas culturais e buscar soluções inovadoras para tornar o acesso à cultura mais equitativo.

A pesquisa sobre o Centro Cultural Cauby Peixoto, ao ser apresentada nesse contexto, projeta a experiência niteroiense como referência nacional, estimulando outras cidades a adotarem estratégias semelhantes de descentralização cultural, revitalização de patrimônios históricos e engajamento comunitário. Assim, a iniciativa reforça a reputação de Niterói como polo de políticas culturais avançadas, capazes de inspirar debates sobre cidadania cultural, democratização do acesso e a integração de políticas públicas com as especificidades dos territórios onde são implementadas

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Políticas Culturais Descentralização Cultural Acesso À Cultura Niterói Centro Cultural Cauby Peixoto

 

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