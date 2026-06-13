Centenas de torcedores ocupam Times Square com samba e expectativa pelo duelo contra Marrocos

Centenas de brasileiros invadem Times Square com samba e expectativa pelo duelo contra Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

Centenas de torcedores ocuparam um dos principais cartões-postais de Nova York com samba, bandeiras e expectativa pelo duelo contra Marrocos , marcado para este sábado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

As ruas próximas aos telões da Times Square foram invadidas por brasileiros, que se espalharam pelas calçadas, transformando o local em um encontro informal para quem viajou aos Estados Unidos para acompanhar o Mundial. Com camisas da Seleção, bandeiras e acessórios em verde e amarelo, os torcedores criaram um clima de confraternização antes do duelo entre as seleções. A movimentação também chamou atenção fora das redes sociais brasileiras, onde o interesse pelos jogadores da Seleção Brasileira foi alto.

O meio-campista Endrick, que substituiu Wesley, lesionado, na Seleção Brasileira, chamou a atenção de Ancelotti por sua versatilidade e qualidade, tornando-se um dos jogadores mais buscados no Brasil. Poucas horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, um levantamento do Google Trends mostrou que Endrick era um dos jogadores mais procurados pelos brasileiros na internet.

O prazo para substituições entre jogadores de linha foi encerrado 24 horas antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Marrocos. O clima de expectativa e confraternização foi marcado por rodas de samba e pagode que surgiram naturalmente no meio da multidão. Alguns torcedores até participaram juntos de rodas de embaixadinhas, em um clima de união e confraternização antes do duelo entre as seleções.

A movimentação nos telões da Times Square foi tão grande que chamou a atenção de muitas pessoas, que pararam para assistir ao espetáculo criado pelos torcedores brasileiros. O duelo contra Marrocos é marcado para este sábado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e os brasileiros estão ansiosos para ver a Seleção em ação





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