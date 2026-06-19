Células secretas do IRGC no Iraque lançam ataques com drones contra países do Golfo

O IRGC criou células xítas no Iraque para atacar alvos globais em países que hospedam forças dos EUA, mantendo autonomia e evitando detecção. O esforço ocorre em meio a acordos de trégua e pressões internas que visam reduzir a influência iraniana e promover estabilidade regional.

Fumaça subiu da área ao redor da Embaixada dos Estados Unidos em Bayan, no Kuwait, mas o foco da reportagem está em outra realidade - a crescente rede de células de milícias criadas pela Guarda Revolucionária Islâmica ( IRGC ) no Iraque para condicionar ataques contra países do Golfo que abrigam forças americanas.

De acordo com fontes iraquianas confidenciais citadas pela agência, o IRGC estabeleceu entre três e quatro células secretas no sul do país, compostas por cerca de dez combatentes de elite de origem xiita, que operam a partir de localidades desertas próximas a Basra e Samawa. Essas unidades lançaram, entre 20 de abril e 17 de maio, pelo menos sete ataques com drones contra alvos no Kuwait, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

A estrutura dessas células parece ter sido estabelecida de maneira deliberada para contornar as redes de milícias estabelecidas e evitar a detecção por parte das autoridades. Entre os combatentes são recrutas vindos da Resistência Islâmica no Iraque, um grupo guarda‑chuva de facções xiitas radicais que historicamente mantêm laços com Teerã.

No entanto, as novas células funcionam fora da hierarquia tradicional e respondem diretamente ao comando da IRGC, envolvendo também oficiais militares iraquianos, um oficial de segurança e cinco comandantes de milícias locais. Essa autonomia sugere uma estratégia de projeção de influência do Irã que visa preservar sua capacidade militar na região, mesmo diante do enfraquecimento dos recursos financeiros e militares do país.

O movimento da IRGC em criar grupos sob controle direto pode também ser visto como uma resposta à decisão de algumas facções xiitas - como Asaib Ahl al‑Haq e as Brigadas Imam Ali - de entregar suas armas às autoridades estatais iraquianas, influenciado assim pela pressão dos Estados Unidos e pela vontade de evitar um confronto mais amplo com Washington. Em meio ao contexto de um acordo de trégua preliminar assinado entre os presidentes dos EUA e do Irã, que pretende encerrar a guerra e dialogar sobre o programa nuclear, a questão do apoio iraniano a grupos paramilitares não foi incluída.

No entanto, o governo iraquiano, representado por seu novo primeiro‑ministro Ali al‑Zaidi, demonstrou intenção de desmantelar todos os grupos armados fora de controle estatal, com apoio logístico dos EUA. Em uma reunião de alta tese, o enviado americano Tom Barrack conversou com o secretário de Segurança de Zaidi sobre a consolidação da paz regional e a garantia de que o território iraquiano não pense em servir como base para ameaças.

Esses desenvolvimentos refletem não apenas a tensão continuada entre Irã e EUA, mas também a complexa dinâmica interna do Iraque, onde a busca do equilíbrio entre a influência iraniana, ganhos de poder local e promessa de normalização internacional permanece em constante negociação. O relato finaliza ressaltando a importância do papel das milícias na geopolítica do Oriente Médio e a necessidade de monitorar as mudanças estruturais que podem alterar o panorama de segurança da região





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IRGC Milícias Iranianas Ataques Com Drones Pacto De Trégua Paz No Oriente Médio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump comemora fluxo de petróleo do Golfo, e frota do Irã se prepara para aumentar exportaçõesPelo menos três petroleiros transportando cerca de cinco milhões de barris de petróleo iraniano atravessaram o bloqueio naval dos EUA nesta semana, segundo dados de transporte marítimo

Read more »

Noruega goleia o Iraque na estreia da Copa do Mundo de 2026 com Haaland como destaqueA Copa do Mundo de 2026 começou com uma vitória da Noruega sobre o Iraque, com um placar de 3 a 0. O atacante Erling Haaland marcou seus dois primeiros gols em Copas do Mundo, liderando a equipe norueguesa. A torcida norueguesa se destacou na partida, realizando uma coreografia de 'remada viking' nas arquibancadas do Gillette Stadium, em Boston. Esta celebração se tornou uma das mais icônicas da Copa do Mundo até agora e pode ter sido um fator que impulsionou a vitória da Noruega. Haaland foi o grande destaque do primeiro tempo, marcando o primeiro gol da partida e o primeiro da Noruega na competição após 28 anos. A vitória pode encaminhar a classificação dos noruegueses ao mata-mata da competição.

Read more »

Entenda por que as bandeiras da Arábia Saudita e do Iraque não tocam o gramadoNos jogos contra Uruguai e Noruega, bandeiras estendidas no campo foram erguidas por funcionários

Read more »

França busca encaminhar classificação ao mata-mata diante do Iraque na Copa do MundoDepois de vencer Senegal na estreia da Copa do Mundo, a França volta suas atenções para o duelo contra o Iraque, marcado para..

Read more »