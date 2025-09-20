Celso Sabino Resiste à Pressão e Busca Permanecer no Ministério do Turismo Apesar da Crise Política

O ministro Celso Sabino enfrenta pressão do União Brasil para deixar o governo, mas busca manter o cargo de ministro do Turismo. A proximidade da COP30 e seus planos eleitorais no Pará são fatores cruciais. A situação é agravada pela antecipação da saída do União Brasil do governo e denúncias envolvendo a direção do partido.

O Ministro do Turismo, Celso Sabino , informou ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sua intenção de permanecer no cargo nos próximos dias, mesmo diante da crescente pressão do União Brasil para que seus membros abandonem o governo federal. Essa situação coloca em xeque os planos eleitorais de Sabino, especialmente considerando a iminência da COP30 , um evento de magnitude global que será sediado em Belém. A informação é do jornalista Pedro Venceslau, do Agora CNN.

A eventual saída de Sabino do Ministério do Turismo ocorre em um momento crítico, visto que ele desempenhava um papel central na organização da COP30, um evento de suma importância para o Brasil e para o mundo, com foco em questões climáticas. O ministro tem liderado articulações estratégicas, incluindo negociações significativas com a rede hoteleira visando garantir a infraestrutura necessária para receber os milhares de participantes do evento. Sua permanência no cargo, ao menos temporariamente, demonstra a determinação em assegurar o sucesso da COP30, mesmo diante das adversidades políticas.\Os planos eleitorais de Sabino, que incluem a possibilidade de disputar uma vaga no Senado pelo estado do Pará, seriam significativamente impulsionados pela visibilidade proporcionada pela COP30. A estratégia política de Sabino passava por uma candidatura alinhada com o Presidente Lula, visando fortalecer sua presença e influência política no Pará. A realização da COP30 em Belém representaria uma vitrine de projeção nacional e internacional para o ministro, o que poderia impulsionar sua candidatura. Antes de qualquer mudança definitiva, Sabino participará da Assembleia Geral da ONU como parte da delegação brasileira, um evento que também oferece uma plataforma para demonstrar sua atuação em nível global. Para tentar manter alguma influência no ministério, Sabino está trabalhando para que Ana Clara Machado, uma colaboradora próxima, assuma a pasta. Entretanto, a decisão final sobre a sucessão ainda está em aberto, com a possibilidade de que o cargo seja entregue a representantes de outros partidos, como o PSD, MDB ou Republicanos, dependendo das negociações políticas e das prioridades do governo.\Sabino é o único membro do União Brasil diretamente afetado pela decisão do partido de deixar o governo, pois a maioria das indicações da legenda para cargos federais envolve pessoas sem filiação partidária. A antecipação da saída do União Brasil do governo, que inicialmente estava prevista para o final do mês, foi motivada por denúncias que envolveram a liderança do partido. Essa decisão, somada à pressão para que Sabino deixe o ministério, demonstra a complexidade das relações políticas e as disputas internas dentro do governo. A situação evidencia a fragilidade da posição do ministro e a necessidade de encontrar soluções políticas para garantir sua permanência no cargo ou, pelo menos, influenciar na escolha de seu sucessor. A expectativa é que as próximas semanas sejam decisivas para definir o futuro de Sabino no Ministério do Turismo e o impacto dessa decisão em seus planos políticos. O desfecho determinará não apenas a continuidade dos projetos em andamento, como a organização da COP30, mas também o cenário político no Pará e as articulações para as eleições futuras





