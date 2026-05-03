Celso Portiolli Celebrado com Homenagens Especiais em 30 Anos de SBT

O programa 'Domingo Legal' homenageou Celso Portiolli pelos seus 30 anos de carreira no SBT, com tributos emocionantes, mensagens de agradecimento e reconhecimento de colegas e amigos.
O programa ' Domingo Legal ' deste domingo, 3 de maio, foi palco de uma emocionante celebração em homenagem aos 30 anos de Celso Portiolli como apresentador no SBT .
A atração reuniu diversas homenagens que marcaram a trajetória do comunicador na emissora, surpreendendo e emocionando Portiolli ao longo de toda a programação. A homenagem se estendeu para além dos estúdios, com outdoors instalados em três cidades cruciais na vida do apresentador: Maringá, no Paraná, sua cidade natal; Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde viveu durante a juventude e iniciou sua carreira no rádio; e São Paulo, onde reside e trabalha diariamente no SBT.
Esses outdoors permanecerão expostos nas próximas semanas, como um tributo visível à sua dedicação e sucesso. No palco, Celso recebeu presentes significativos, incluindo uma obra de arte exclusiva do renomado artista Giuliano Palladino Isola e um painel de fotos cuidadosamente elaborado pelo SBT, reunindo momentos inesquecíveis de sua carreira. Visivelmente emocionado, Portiolli compartilhou reflexões sobre sua jornada na televisão.
Ele confessou que, em determinado momento, considerou a possibilidade de se aposentar, mas a paixão pelo trabalho e a necessidade de se manter ativo o mantiveram na ativa. Agradeceu profundamente ao SBT e a Silvio Santos, revelando que a última mensagem que recebeu do Senor Abravanel foi um simples, mas poderoso, 'Obrigado por tudo, Portiolli'. Essa frase, segundo ele, foi suficiente para demonstrar a gratidão e o reconhecimento que sentia.
A homenagem também contou com um depoimento emocionante de Patricia Abravanel, que exaltou o talento, o carisma e a importância de Celso Portiolli para a televisão brasileira, destacando sua presença constante nos domingos das famílias brasileiras. A trajetória de Celso Portiolli começou no rádio em 1984, em Maringá, onde desempenhou diversas funções técnicas até descobrir sua vocação como comunicador.
Um momento crucial em sua carreira foi o envio de uma fita VHS para o programa 'Topa Tudo por Dinheiro', que chamou a atenção de Silvio Santos, que viu em Portiolli um potencial promissor. Ele foi então contratado como produtor e ator das 'Câmeras Escondidas', dando início a uma longa e bem-sucedida jornada no SBT.
Ao longo dos anos, Celso apresentou programas icônicos como 'Passa ou Repassa', 'Tempo de Alegria', 'Curtindo uma Viagem' e 'Sessão Premiada', além de projetos inovadores como 'O Conquistador do Fim do Mundo'. Sua versatilidade e habilidade de se conectar com o público o tornaram um dos apresentadores mais queridos e respeitados do país.
Em 2009, ao assumir o comando do 'Domingo Legal', Celso enfrentou um grande desafio, transformando o programa em um dos maiores sucessos da televisão brasileira, consolidando ainda mais sua posição como um ícone da comunicação
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