Celso de Mello critica rejeição de Jorge Messias pelo Senado e chama decisão de grave equívoco institucional

O ex-ministro do STF Celso de Mello afirmou que a rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal foi um grave equívoco institucional. Em nota, Mello defendeu que Messias possui todos os requisitos constitucionais e criticou a decisão do Senado, que ocorreu na noite desta quarta-feira, 29.
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Celso de Mello criticou duramente a decisão do Senado Federal de rejeitar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias , para uma vaga na Corte.
Em uma declaração à imprensa, Mello, que ocupou o cargo de ministro entre 1989 e 2020, afirmou que a votação foi um grave equívoco institucional e que não há justificativa para a rejeição, uma vez que Messias possui todos os requisitos constitucionais necessários para o cargo. Segundo ele, a decisão do Senado foi profundamente infeliz e representou uma perda de oportunidade para incorporar ao STF um jurista de grande competência e comprometimento com os valores do Estado Democrático de Direito.
Mello destacou ainda que a trajetória profissional de Messias é irrepreensível e que a rejeição não está alinhada com os critérios constitucionais exigidos para o cargo de ministro do STF. A votação no plenário do Senado ocorreu na noite desta quarta-feira, 29, e resultou na rejeição da indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para preencher a vaga deixada pelo ministro aposentado Luís Roberto Barroso.
A decisão gerou controvérsias e debates sobre os critérios utilizados pelo Senado para avaliar as indicações para o STF, levantando questões sobre a autonomia do Poder Judiciário e a interferência do Legislativo em nomeações judiciais. Além disso, a rejeição de Messias pode ter implicações políticas, uma vez que a indicação foi feita pelo governo Lula, que busca consolidar sua agenda no STF.
A posição de Celso de Mello, um dos ministros mais respeitados da história do STF, adiciona peso à discussão e coloca em evidência o conflito entre os poderes Executivo e Legislativo no processo de indicação de ministros. A rejeição também reacendeu o debate sobre a necessidade de reformas no sistema de nomeação de ministros do STF, com alguns especialistas defendendo a criação de critérios mais transparentes e objetivos para evitar decisões politizadas.
Enquanto isso, o governo Lula ainda não se pronunciou oficialmente sobre a rejeição, mas fontes próximas ao presidente indicam que a indicação de Messias pode ser reavaliada em um futuro próximo, dependendo das negociações políticas no Congresso Nacional. A situação reforça a importância do diálogo entre os poderes e a necessidade de um processo mais claro e imparcial para a escolha dos ministros do STF, que são responsáveis por decisões de grande impacto na sociedade brasileira
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