Celso de Mello critica rejeição de Jorge Messias pelo Senado e classifica decisão como grave e sem fundamento

O ex-ministro do STF, Celso de Mello, criticou duramente a rejeição do Senado ao nome de Jorge Messias para a Suprema Corte, classificando a decisão como grave e sem fundamento substancial. Ele destacou Messias como um jurista qualificado e lamentou a perda de oportunidade de integrar ao STF alguém comprometido com o Estado Democrático de Direito.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Celso de Mello, criticou veementemente a rejeição do Senado ao nome de Jorge Messias para a Suprema Corte, classificando a decisão como grave e sem fundamento substancial.

Em declarações contundentes, Mello destacou Messias como um jurista de alta qualificação, lamentando a perda de uma oportunidade valiosa para o STF, que poderia contar com um profissional sério, preparado e comprometido com os valores do Estado Democrático de Direito. Segundo ele, a história distinguirá a dignidade do indicado da impropriedade da rejeição, que, em sua visão, foi motivada por razões políticas e não por méritos jurídicos.

O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores, com supervisão jornalística rigorosa. A rejeição do nome de Messias pelo Senado foi alvo de duras críticas por parte de Celso de Mello, que considerou a decisão como um equívoco institucional. Para o ex-ministro, a negativa não se alinhava com a estatura jurídica, a qualificação profissional e a trajetória pública do então Advogado-Geral da União.

Mello afirmou que Messias reunia todos os requisitos constitucionais para o cargo, incluindo notável saber jurídico, reputação ilibada e experiência na vida pública. A decisão do Senado, segundo ele, foi destituída de fundamento substancial e pareceu ter sido orientada por motivações políticas, desconsiderando os méritos pessoais e profissionais do indicado. O ex-ministro destacou que, embora o Senado tenha a competência constitucional de aprovar ou rejeitar indicações presidenciais, essa prerrogativa deve ser exercida com responsabilidade institucional e fidelidade aos parâmetros constitucionais.

No caso de Messias, não havia qualquer justificativa legítima para a recusa, uma vez que sua vida funcional, atuação como Advogado-Geral da União e conduta pública o recomendavam plenamente para o cargo. Celso de Mello expressou seu profundo pesar com a decisão, afirmando que o STF perdeu a chance de incorporar um jurista de alto nível, comprometido com os valores superiores do Estado Democrático de Direito.

Ele concluiu que a história, no futuro, distinguirá entre a dignidade do indicado e a impropriedade da rejeição, reconhecendo que a política, quando dissociada da justiça e da razão institucional, pode se tornar um obstáculo injusto ao funcionamento regular das instituições republicanas





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